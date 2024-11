Hrvat nastavlja briljirati u Americi! Naš reprezentativac postaje nova zvijezda NBA-a

Košarkaši Los Angeles Clippersa nastavili su nizati dobre rezultate u NBA ligi, oni su kao gosti nadigrali Washington Wizardse sa 121-96 za šesti uspjeh u zadnjih sedam nastupa, a važnu je ulogu u toj pobjedi imao i hrvatski centar Ivica Zubac koji je za 23:44 minute provedene na parketu ubacio 18 koševa (šut za dva 9-11) uz 16 skokova. Odličnu je večer imao James Harden koji je za samo 32 minute provedene u igri postigao 43 poena što mu je ovosezonski rekord, a kako je pitanje pobjednika bilo rano riješeno nije niti morao igrati četvrtu četvrtinu. Kod slabašnih domaćina po 17 ubačaja upisali su Malcolm Brogdon i Jonas Valančiunas. Clippersi su s omjerom pobjeda i poraza 12-8 trenutačno šesti sastav Zapadne konferencije, dok su Wizardsi sa 2-15 na dnu kako Istoka tako i čitave lige.

Dario Šarić nije ulazio u igru u 122-103 gostujućoj pobjedi Denver Nuggetsa protiv Utah Jazza. Denver je do pobjede opet predvodio Nikola Jokić sa 30 pogodaka, 10 skokova i 7 asistencija, dok je Collin Sexton zabio 26 za Utah. Denver je sa 10-7 na sedmom mjestu Zapada, dok je Utah sa 4-14 14. sastav Zapada.

Prošlosezonski finalisti Dallas Mavericksi su i bez ozlijeđenih Luke Dončića i Klaya Thompsona na svom parketu nadigrali New York Knickse sa 129-114. Do pobjede su Mavsi stigli momčadskom igrom, čak četiri su igrača zabila 20 ili više poena, najviše Naji Marshall 24 i Kyrie Irving 23, dok Knicksima nisu pomogli odlični učinci Jalena Brunsona koji je ubacio 37 poena i Karl-Anthonyja Townsa od 25 koševa i 14 skokova. Dallas je sa 11-8 osmi na Zapadu, dok je New York sa 10-8 četvrti na Istoku.

Atlanta Hawksi nanijeli su tek drugi ovosezonski poraz trenutačno vodećoj momčadi lige Cleveland Cavaliersima svladavši ih na njihovom terenu sa 135-124. U dvoboju punom preokreta zadnju riječ imali su gosti iz Atlante koje su predvodili De'Andre Hunter sa 26 pogodaka, Jalen Johnson sa 22 ubačaja, 9 skokova i 7 asistencija te Trae Young sa 20 poena i čak 22 asistencije. Donovan Mitchell sa 30 koševa i Evan Mobley sa 22 ubačaja i 12 skokova bili su najbolji kod Clevelanda. Cavsi su sa 17-2 i dalje na vrhu Istoka i čitave lige, dok su Hawksi sa 8-11 na devetom mjestu Istoka.

U derbiju večeri Oklahoma City Thunder je kao gost svladao Golden State Warriorse sa 105-101 iskoristivši neigranje Stephena Curryja. Domaći su bili u igri za pobjedu sve do samoga kraja, ali je Andrew Wiggins promašio polaganje za poravnanje na 103-103 pet sekundi prije kraja da bi potom Shai Gilgeous-Alexander pogodio oba slobodna bacanja i postavio konačni rezultat. Gilgeous-Alexander je sa 35 ubačaja bio i najefikasniji kod Thundera, Isaiah Hartenstein je dodao po 14 koševa i skokova, dok su Warriorse predvodili Jonathan Kuminga sa 19 i Buddy Hield sa 17 poena. Thunder se s omjerom 14-4 učvrstio na vrhu zapada, dok su Warriorsi sa 12-6 pali na treće mjesto Zapada.