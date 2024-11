Heroj okršaja za Eurobasket: 'U Sarajevu će biti gadno. Idemo u utrobu zvijeri'

Uknjiživši 25 koševa (četiri trice), devet skokova i tri asistencije, Luka Božić bio je najbolji igrač kvalifikacijskog dvoboja za nastup na Eurobasketu u kojem je Hrvatska pobijedila Bosnu i Hercegovinu (89:76).

Njegov dugo očekivani povratak u reprezentaciju, nakon šest godina, prošao je sjajno. Pokazalo se da je doista igrač koji može donijeti prevagu i u dresu nacionalne vrste, a ne samo u dresu Zadra, kluba u kojem je posljednje dvije sezone briljirao.

– Zbilja mi je jako drago što me je izbornik Sesar pozvao. Zbog problema sa zglobovima i koljenima, posljednji put se nisam mogao odazvati. Drago mi je da izbornik ima povjerenja u mene.



Dugo smo čekali da vidimo koliko, u dvije posljednje sezone, najbolji igrač ABA lige može pridonijeti reprezentaciji? Je li on bio nestrpljiv dočekati tu svoju prvu utakmicu za nacionalnu vrstu nakon toliko dugo vremena?

– Moram reći da sam uoči nastupa pred domaćom publikom imao određenu tremu, rekao bih pozitivnu. Htio sam se pokazati u što boljem svjetlu. Bogu hvala, ušli su i neki šutevi, odigrali smo dobro.

Luka je igrao svojim klasičnim stilom, napadao je leđima košu i iz tih situacija je proizlazilo i dosta dobrih stvari za momčad.

– Radim ono što trener traži od mene. Ako traži da igram licem prema košu, to ću i činiti. Ako traži da probam napraviti nekakvu prednost u leđnoj tehnici, onda ću probati tako. Moram se prilagoditi i na čuvara.

S obzirom na fizikalije igrača suparničke momčadi, Božić je bio jedan od rijetkih koji se uspješno odupirao suparnicima u tjelesnom smislu.

– Igrači BiH su zbilja snažni fizički i jako teško je uopće doći u reket pored takvih tijela. No, suigrači su mi jako puno pomogli što su pogađali otvorene šuteve izvana. Zbog toga se nisu mogli skupljati u reketu jer je prijetila opasnost izvana ali i iznutra i mislim da smo u tom smislu napravili finu harmoniju.

Prilično iznenađujuće je bilo kakvu je reprezentacija BiH imala podršku s tribina. A kakvu li će tek imati u nedjelju u 18 sati u Skenderiji, pri jurišu domaćina na zaostatak iz Zagreba od 13 koševa?

– Čini se da, rekli bismo, idemo u utrobu zvijeri. I u Sarajevu će nam doista biti dosta teže nego ovdje. Tamo će biti za nas jako gadno, no izbornik će nas na to pripremiti, a moramo se pripremiti i mi sami.

Igrajući za Zadar, Luka se naviknuo na takvu atmosferu, doduše u smislu navijačkog vjetra u leđa.

– Zadar je nešto što se teško može opisati riječima i to se mora doživjeti. Zahvalan sam Bogu da sam imao zadovoljstvo toliko godina igrati ondje i da sam sve to doživio i da sam se na to naviknuo. I bio mi je gušt igrati.

Premda je član Valencije, Božić za taj klub ne igra, već je posuđen u Lleidu, gdje prosječno igra 20-ak minuta i knjiži 9,6 koševa, tri skoka i 1,9 asistencija. Je li mu draže da igra malo u Lleidi nego da u većem klubu sjedi?

– To je bila malo čudna situacija jer sam potpisao za Valenciju kada je bio drugi trener. No, onda se trener promijenio i puno stvari se izdogađalo. Iskreno, nije mi bitno gdje igram, već samo da igram, da imam priliku pokazati se. S Valencijom imam dvogodišnji ugovor. Kako će biti sljedeće sezone, gdje ću igrati, to ne znam. Samo želim igrati i pokazati što mogu.

To što igra u najjačoj nacionalnoj ligi u Europi zacijelo mu je neka zadovoljština s obzirom na priče da tako dobro može igrati jedino u sustavu Zadrova trenera Jusupa?

– Nakon svih onih napisa, ne znam koliko ste pratili te kritike, da ja ne mogu igrati nigdje osim u jednom sustavu, to jest neka zadovoljština. Ja ne čitam novine ni portale, pokušavam se maknuti od toga, no doprlo je i do mene to da se za mene govori da sam nekakav incidentan igrač i da mogu igrati samo u jednom sustavu. No, ja sam igrao i kod trenera Nazora, Naglića, Pipana, Vlašića, da ne nabrajam sad. Ako napraviš 10 dobrih stvari to je normalno, a ako napraviš jednu lošu, onda ljudi gledaju na sve kao loše. Na to sam naviknuo i pokušavam pokazati drukčije.

Ako je Nik sretan bez košarke...

Zanimalo nas je koliko se sjeća detalja iz finala Svjetskog prvenstva do 19 godina igranog 2015. Tada je Hrvatska izgubila od Amerikanaca, u čijim redovima su bile i dvije velike NBA zvijezde, Jason Tatum i Jalen Brunson.

– Tog finala jako se dobro sjećam, kao da je jučer bilo. Drago mi je da su ti dečki sada u NBA ligi na maksimalnim ugovorima i da su superstarovi. Zadovoljstvo mi je da smo mi tada, dečki iz Hrvatske, pokazali da možemo igrati s njima. Bili smo jako blizu.

U tom finalu jako su dobro igrali Arapović (16 koševa, 12 skokova), Zubac (12 koševa, 13 skokova), Božić (12 koševa, 6 skokova, 3 asistencije), a naš najbolji strijelac bio je Nik Slavica (23 koša). Arapović je završio karijeru zbog ozljede, a Slavica svojom voljom. Bude li Luki žao što se taj talentirani igrač ostavio košarke?

– Iskreno, ako se on dobro osjeća u životu i ako je on sretan, nije mi žao. Što se tiče košarke, mislim da on može puno napraviti, no ako je on sretan u životu i bez košarke, onda mi sigurno nije žao.

Kako se sada čini, Luka Božić ne bi bio sretan bez košarke.

– Teško je sada reći. Sada se bavim košarkom i to mi je važno.

