Konačno smo ga dočekali: O hrvatskom heroju pisalo se svašta, sad je pokazao kakav je igrač

Ponad izvješća s utakmice Hrvatske i Bosne i Hercegovine za nastup na Eurobasketu (89:76) na stranicama Fiba Europe zatekli smo maštovit naslov: "Božićno vrijeme u Hrvatskoj: Božić blistao protiv BiH". I doista jest blistao. Nakon što ga u reprezentativnom dresu nije bilo šest godina (od prosinca 2018.), Luka Božić bio je igrač prevage u značajnoj pobjedi nad tjelesno nadmoćnijim suparnikom. Uz šut iz igre 9 od 11 Luka je zabio 25 koševa, čemu je pridodao i devet skokova te tri asistencije za valorizacijski indeks 34.

- Jako mi je drago što sam se vratio u reprezentaciju. Neke stvari ne bih spominjao. Bilo je pa je prošlo. Sada samo gledam ono što je ispred nas a čeka nas težak uzvrat u Sarajevu. Jer, naši suparnici su jako čvrsti. Nadam se da ćemo se bolje pripremiti i ako Bog da da i tamo uzmemo bodove - kazao je igrač oko čijeg višegodišnjeg neigranja je bilo dosta proturječja pa čak i sumnji da s tim veze imaju i njegov tadašnji klub (Zadar) i trener (Danijel Jusup).

Božićev povratak u nacionalnu vrstu ali i sarajevsku utakmicu, više nego zagrebačku, akcentirao je i naš startni razigravač Borna Kapusta.

- Božić je za nas veliko pojačanje. Mi se za tu utakmicu u Sarajevu moramo dobro taktički ali i psihološki pripremiti. Moramo biti spremni za pakao Skenderije.

Za razliku od svog prethodnika Ace Petrovića, koji je bio stava da mu Božić ne treba dok na toj poziciji ima Hezonju, aktualni izbornik Sesar je Luku htio od prvog dana svog imenovanja. Svjestan da mu je najpotrebniji upravo za ovaj dio sezone, Sesar ljetos nije insistirao na Lukinu uključivanju i nikad o njegovu neigranju nije govorio negativno.

– Znamo svi što Luka može i premda se suparnik za njega pripremio on je dominirao. On je odigrao kako inače igra. Zbog prijašnjih nedolazaka u reprezentaciju oko njega se stvorila fama, no ja sam od prvog dana govorio da je bolje da ne dođe onaj koji nije psihički spreman ili je u pitanju neki drugi razlog. Dečko je dominirao, on i Smith bili su motori našeg napada – zborio je hrvatski izbornik Josip Sesar, koji se u svom izboru odlučio za još jednog Luku:

– Oko Luke Šamanića imao sam veliku dvojbu. Mora se respektirati njegovo tijelo i način njegove igre, no bilo je upitno koliko može fizički. Vadio sam ga nakon intervala od četiri-pet minuta. Kad vam se centar nakon četiri minute igre izvuče na deset metara, to znači da je u debelom crvenom.

Srećom, drugi naš centar, onaj ljevoruki (Filip Bundović), igrao je nadahnutu završnicu. Zabio je tricu za 84:74, a u sljedećem napadu i tešku dvicu.

– Ovo je moj domaći teren, igram u Ciboni, i malo sam više upoznat s ovim koševima nego ostali igrači. Atmosfera je bila super, došlo je dosta gostujućih navijača i atmosfera koja nas čeka u Sarajevu može i nama biti poticajna. Ne smijemo ići braniti razliku, ići ćemo na pobjedu. Mislim da smo kvalitetnija momčad.

Ovako je Bunda objasnio čak 12 napadačkih skokova gostiju u prvom poluvremenu:

– Nismo išli u tijelo. Puštali smo da nam se približe košu. Nismo ulazili u kontakt, a onda je teško zagraditi suparnika čija je petorka dosta visoka i snažna.

Hrvatska je suparniku dozvolila čak 17 napadačkih skokova, a to bi se trebalo stabilizirati priključenjem dvojice euroligaških igrača Marija Hezonje i Danka Brankovića. S druge strane, domaćin će u nedjelju u Sarajevu biti jači za realovca Džanana Musu. Koliko će to biti drukčija utakmica s tom trojicom? To je bilo pitanje za hrvatskog izbornika Sesara:

– Gledajući utakmice BiH iz veljače, 70 posto napada kreirao je Musa. I zato sam uoči ove utakmice i rekao da mi je stanovita nepoznanica kakva će biti raspodjela lopti bez Muse. Hezonja i Musa dva su izrazita individualca koji preuzimaju igru na sebe i bit će glavne figure.

Kako će Sesar ukomponirati ova dva pojačanja, Brankovića i Hezonju?

– Kada sam ovo ljeto gledao Olimpijske igre, vidio sam kako bi Steve Kerr samo povukao rukom i netko bi od vrhunskih igrača ušao u igru. Kad imate na raspolaganju kvalitetne igrače poput Hezonje i Brankovića, onda je puno lakše. Dva ljeta radio sam s Hezonjom. On je individualac, ali se jako dobro uklopio. Osjeti suigrače i tim kada na njih treba prebaciti neke stvari.

U Sarajevu će se, dakako, trebati osloniti i na druge elemente napadačke igre osim šuta za tricu, koji je ovaj put bio izrazito dobar (18 od 33, što je 55 posto) naspram gostujućih 7 od 29 (što je 24 posto). No dalekometni šut je varijabilna kategorija i teško je vjerovati da će Smith (sedam trica) i Božić (četiri trice) i u Skenderiji biti tako precizni.

Motori napadačke igre na suparničkoj strani bili su Alibegović (14 koševa), Atić (11 koševa, 6 asista) i Amar Gegić (18 koševa, 8 skokova), koji je kazao:

– Griješili smo u obrani, ostavljajući im previše otvorenih šutova, a ova momčad Hrvatske ima individualnu kvalitetu da to kazni. Držao nas je napadački skok. Ne preostaje nam ništa drugo nego pobijediti u Sarajevu i pokušati pri tome stići ovu razliku, koja u košarci nije nedostižna.

Međusobna koš-razlika može biti itekako važna ako Hrvatska i BiH završe s jednakim brojem bodova. Jer, iz skupine u kojoj dominira Francuska i u kojoj je domaćinu Eurobasketa Cipru zajamčen prolaz, dalje ide još samo jedna vrsta. A obje spomenute imaju kvalitetu za nastup na europskoj smotri, no ždrijeb skupina doveo ih je u nepovoljan položaj.

- Mi se za tu utakmicu u Sarajevu moramo dobro taktički ali i psihološki pripremiti. Moramo biti spremni za pakao Skenderije - kazao je naš startni razigravač Borna Kapusta.