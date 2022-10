Marca i Simeone nahvalili čudesnog Hrvata: Grbić je branio veličanstveno, on je jedan predivan dečko'

Ivo Grbić konačno je doživio svojih pet minuta slave i zablistao na golu Atletica protiv Athletica iz Bilbaoa.

San Mames je uvijek vruće gostovanje, ali ekipa Diega Simeonea je uspjela odnijeti sva tri boda i za taj podvig velike zasluge ima povremeni reprezentativac Hrvatske.

Marca je bila očarana njegovom partijom i s dvije sjajne obrane.

- Grbić je morao uskočiti umjesto ozlijeđenog Oblaka i 20 minuta koje je dobio iskoristio je fenomenalno. S par odličnih obrana je spasio momčad. Pokazao je da može biti ne samo rezerva nego i važan igrač Atletica -

Simeone je nahvalio hrvatskog čuvara mreže na press konferencije poslije susreta.

- Grbić je bio igrač odluke. Ono što je pokazao nakon ulaska u igru je veličanstveno. Jako sam sretan zbog njega jer moram vam ispričati kako je on divan dečko. Taj momak je primjer skromnog, poniznog radnika punog poštovanja i žudnje za učenjem. Tijekom žestoke ofenzive Athletica, kada se činilo da nam je u kaznenom prostoru neprekidno po 100 njihovih igrača, on je oduševljavao odličnim obranama, ali i mirnoćom. Grbić je živi primjer da vam se ako se držite one slavne fraze 'rad, rad i samo rad' na kraju to vrati i isplati.- zaključio je Argentinac.

