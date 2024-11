Goran Ivanišević ima novi posao! Evo što će raditi nakon raskida s Novakom Đokovićem

Proslavljeni hrvatski tenisač Goran Ivanišević postao je novi trener pete tenisačice svijeta, Kazahstanke Jelene Ribakine. Objavljeno je to u Rijadu, gdje od subote počinje WTA Finals, završni turnir najboljih osam svjetskih tenisačica. Ivanišević se tako vraća poslu teniskog trenera nakon kraja suradnje s Novakom Đokovićem.

Podsjetimo, Ivanišević i Đoković raskinuli su višegodišnju suradnju krajem ožujka ove godine, nakon lošeg Đokovićevog ulaska u sezonu. Sada će se nekadašnji osvajač Wimbledona (2001.) posvetiti radu s jednom od najboljih svjetskih tenisačica, a to će mu biti prva žena koju će trenirati. Do sada je, osim s Đokovićem radio i s Marinom Čilićem, Tomašom Berdychom i Milošem Raonićem.

Zanimljivo, Ribakina je i do ove godine imala trenera Hrvata. Od 2019. pa sve do ovogodišnjeg kolovoza vodio ju je 37-godišnji Riječanin Stefano Vukov. Njihova je suradnja prekinuta nakon ovogodišnjeg US Opena, a za vrijeme Vukovljevog trenerskog staža zajedno su osvojili osam pojedinačnih titula na Touru, među kojima je i Wimbledon 2022. godine. Nije potvrđeno, ali raskidu suradnje s Vukovom prethodio je jedan incident između njih.

Ivanišević će se Ribakini i njenom stručnom timu priključiti odmah nakon WTA finala, a službeno će njen trener biti od 1. siječnja, odnosno od početka nove teniske sezone.

