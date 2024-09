Golijada na Mladosti, žapci se poigravali i sa Španjolcima zabivši im 21 pogodak

Bila je to još jedna "igra mačke i miša" na Savi. Vaterpolisti Mladosti, domaćini kvalifikacijskog turnira Eurokupa, nakon Kotora, poigrali su se i sa Sant Andreuom (21:9), šestoplasiranom momčadi španjolskog prvenstva.

Nakon što je raspoloženi Franko Lazić zabio tri od prvih pet pogodatak domaćina, a raspucao se i Bukić, mladostaši su već nakon prvih 13 minuta imali "plus osam" (11:3).

Najveća prednost, ona s kojom će završiti i susret, nakon tri pogotka u nizu Andrije Bašića, dogodila se već pet minuta prije kraja (19:7).

Trener mladostaša Damir Vincek ovom prigodom odmarao je prvog centra Josipa Vrlića koji se nije ni skinuo a poštedu je imao i prvi vratar Ivan Marcelić koji je svoje mjesto prepustio pričuvnom vrataru Eugenu Sunari koji jest primio devet pogodaka ali je imao i deset obrana.

Strijelci za pobjednički sastav bili su Bašić (5), Lazić (4), Harkov (3), Bukić (3), Buljubašić (1), M. Vrlić ((1), Biljaka (1), J. Bušić (1), T. Bušić (1) i Jajčinović (1). Za goste pogađali su Cunillera (3), Gracia Madridejos (2), Wulfhorst (1), Nunez (1), Herrero (1) i Franch (1).

Nakon susreta popričali smo s najboljim strijelcem susreta Andrijom Bašićem (5), igračem koji je imao i ponajveću minutažu među mladostašima:

- Tako se potrefilo. Trener nas je danas miksao. Ove utakmice nisu naš rang, sutra je najbitnija utakmica, protiv najvećeg nam konkurenta na ovom turniru, grčkog Apollona. Turci jesu dobri ali su slabiji od Apollona. Nama je bitno da budemo prvi, da uđemo u ritam pobjedničku kolotečinu.

Prije Apollona, koji je također bio uvjerljiv protiv Kotora (19:6), kako su žapci koristili dvije utakmice sa suparnicima koji nisu njihov rang?

- Nova smo momčad i moramo stvoriti automatizme koji će nam kroz sezonu poslužiti. Ove utakmice su idealne da se pripremimo za ono što nas čeka.

Je li ovo puno utakmica u tako kratkom roku, četiri nastupa u četiri dana?

- Jest, no osim klubova koji su izravno ušli u Ligu prvaka, svi ostali moraju igrati kvalifikacije. Četiri utakmice u četiri dana stvarno je dosta.

Zanimalo nas je kako je njegovo rame, s obzirom na to da je ljetos iz reprezentacije otpao upravo zbog te ozljede?

- Bilo je to upitno, no zasad je dobro. Uspjeli smo to zaliječiti s vježbama i terapijama, hvala Bogu nije bio potreban operativni zahvat.

Andrija se vratio u Hrvatsku nakon pečalbarenja u Grčkoj, Italiji i Njemačkoj. Je li bila neka obiteljska odluka ili najbolja ponuda tog časa?

- Sportski je bila najbolja ponuda Mladosti koja je napravila vrhunsku momčad i čast mi je što su me uopće pozvali da budem njen dio. Hrvatska liga se digla i to je bila sportski najbolja odluka. Nadam se da ću kroz dobre igre u Mladosti ponovo zaslužiti poziv izbornika za veliko natjecanje - kazao je Andrija Bašić.

Inače, s dvije pobjede u kvalifikacije za Eurokup ušao je i Jug, branitelj naslova u drugom najjačem klupskom natjecanju u Europi. Dubrovčani sudjeluju na turniru u Francuskoj gdje su prvog dana nadigrali domaćina Pays D'aix Natation (17:11) a u petak i talijanski De Akker Team (16:10).