Svjetski prvaci, olimpijski pobjednici... Na našim prostorima igra se i jače od Lige prvaka

Ovog vikenda počela je Regional Premier vaterpolska liga, za koju će mnogi reći da je jača od Lige prvaka. U svakom slučaju sa sto posto sigurnosti možemo napisati da je to u ovom trenutku najjača klupska liga na svijetu. Liga prvaka elitno je klupsko natjecanje, ali ipak s nešto drukčijim sustavom, formatom nadmetanja i s bitno manje utakmica. Zašto stoji tvrdnja da je Premier liga za nijansu jača i od Lige prvaka? Zato što je to natjecanje u kojem ćemo svakog vikenda u bazenu gledati najbolje igrače iz Hrvatske i Srbije, a to znači olimpijske finaliste iz Pariza. Ne samo to nego i svjetske prvake, odnosno europske doprvake, što su hrvatski vaterpolisti.

Liga je to u kojoj ima i jako dobrih stranaca, uglavnom reprezentativaca, igrača iz država čiji klubovi ne čine ovu ligu. Nadalje, ovo je liga u kojoj će nastupati čak pet sudionika Lige prvaka (Jadran Split, Novi Beograd, Radnički, Jadran HN i Primorac), kao i oba prošlosezonska finalista Eurokupa (Jug Adriatic osiguranje i Primorje EB). Natjecanje za koje ne možemo odrediti favorita za vrh. Ne možemo samo zato što ih je puno – Mladost, naš Jadran, ali i onaj crnogorski, pa dvije momčadi iz Srbije, Novi Beograd i Radnički, no jednako tako i trofejni Jug Adriatic osiguranje, pa čak i prvak Crne Gore, kotorski Primorac. Svaki od navedenih klubova ima argumente za osvajanje naslova. I već je prva utakmica pokazala koliko smo u pravu. Naime, Jadran iz Herceg Novog u prvom kolu iznenadio je Mladost (11:9).

– To nam je sigurno bilo jedno od najtežih gostovanja ove sezone u Premier ligi, uz Radnički, Jadran, Jug i Novi Beograd – ustvrdio je Ante Vukičević, kapetan Mladosti.

Odlična vijest svakako je povratak klasičnom, ligaškom sustavu natjecanja u kojem će 12 klubova odigrati ukupno 22 prvenstvena kola. Drugim riječima, svaki će klub odigrati protiv svakog od preostalih sudionika Premier lige po dvije utakmice, doma i u gostima. Vrlo jednostavno, najuobičajenije i najpreglednije za praćenje svima, od samih klubova pa do gledatelja, sponzora i medija. Četiri najbolja sastava nakon 22. kola plasirat će se na završni turnir koji će se odigrati u bazenu prvoplasiranog nakon ligaškog dijela.

Ovakvom se sustavu natjecanja Premier liga vraća nakon četiri godine, odnosno igranja turnirskim sustavom. Podsjetimo, turnirski način igranja uveden je 2020. godine u specifičnim uvjetima pandemije koja nije trajala baš samo jednu sezonu. Nakon toga je pak kalendar svih vaterpolskih natjecanja u Europi i svijetu, klupskih i reprezentativnih, bio toliko zgusnut da je turnirski način tada bio jedino rješenje za održavanje lige.

– Raspoloženje je uobičajeno dobro. Radili smo i radimo maksimalno ozbiljno, većih zdravstvenih problema ima i nema, kako se uzme. Sve u svemu spremno očekujemo sezonu i sve što ona donosi. Ne opterećujemo se time tko je kakav u ligi, okrenuti smo samo sebi da u vlastitim mogućnostima damo svoj maksimum. U tom slučaju nikog se ne bojimo. U Premier regionalnoj ligi želimo osigurati ostanak, jer se pogotovo u ovom trenutku radi o ligi koja je sigurno najjača na svijetu i svatko bi želio igrati na velikoj sceni – rekao je Denis Seferović, trener Solarisa, dodavši:

– Ekipa je prošle godine odlično odradila svoj posao, jedino posrtanje u 37 utakmica koliko ih je odigrano bila je ona četvrta utakmica u Šibeniku protiv Mladosti, iako smo ih prije toga tri puta pobijedili. Svaka ekipa nosi svoje, ova današnja treba opravdati prošlogodišnje igre i podignuti letvicu više.

Ove sezone u Regionalnoj Premier ligi igrat će: Novi Beograd, Jadran (Split), Jug AO (Dubrovnik), Jadran (Herceg Novi), Crvena zvezda (Beograd), Radnički (Kragujevac), Primorje (Rijeka), Solaris (Šibenik), Mladost (Zagreb), Šabac, Valis (Valjevo) i Primorac (Kotor).

Vrlo bitno – obje regionalne lige, kako Premier liga, koja počinje nadolazećeg petka i subote, tako i A1 liga, koja starta početkom listopada – ujedno se računaju za Prvenstvo Hrvatske. Preciznije, poredak hrvatskih klubova u obje lige (Premier i A1) tvori ujedno mjesto u doigravanju Prvenstva Hrvatske. Konkretno, najbolje plasirani hrvatski klub u Premier ligi je automatski u doigravanju Prvenstva Hrvatske klub s, uvjetno rečeno, rednim brojem jedan. Drugi najbolji hrvatski klub u ovoj ligi je broj dva i tako dalje redom. U Premier ligi je pet hrvatskih klubova, a to dalje znači da je najbolje rangirani hrvatski klub u A1 ligi klub broj šest u doigravanju Prvenstva Hrvatske.