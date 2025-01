Europskog velikana trese ozbiljna kriza, a najnovijim potezom opasno su razljutili dio navijača

Engleski branič Harry Maguire (31) produžio je ugovor s Manchester Unitedom do lipnja 2026. godine, objavili su "Crveni vragovi". Maguire se pridružio klubu iz Leicester Cityja 2019. godine, a imao je ugovor do ovog ljeta, ali sada će trajati do lipnja 2026. Do sada je u dresu Manchester Uniteda upisao 222 nastupa, postigao 12 golova osvojivši dva trofeja, Liga kup 2023. i FA kup sezonu kasnije.

"Razgovarao sam s njim (Harryjem) jutros i rekao sam mu da mora napredovati na terenu, jako nam je potreban. Također, mora se poboljšati kao vođa. Svi znamo u kakvoj je situaciji bio ovdje, ali jako nam je potreban u ovom trenutku," poručio je Unitedov menadžer Ruben Amorin. Portugalski stručnjak je dodao kako je krilni igrač Amad Diallo blizu potpisa novog ugovora s klubom.

Inače, potpisivanje novog ugovora s Maguireom, nekada najskupljim svjetskim stoperom opasno je razljutilo veliki dio Unitedovih navijača. Mnogi smatraju da se Maguireu trebalo zahvaliti već ovog ljeta, no uprava kluba s Old Trafforda ne misli tako.

Manchester United se trenutačno nalazi na skromnom 14. mjestu sa 22 boda, sedam više od zone ispadanja, a u nedjelju United očekuje gostovanje kod lidera Liverpoola.