Duvnjaku i Cindriću ni rigorozne mjere nisu pomogle. Čak je i frizer posebno dolazio u hotel

Hrvoje Horvat, izbornik hrvatske rukometne reprezentacije, svako jutro proživljava određeni strah. Strah da netko od igrača neće biti pozitivna na brzom testu koji se provodi svako jutro. I kada svi nalazi budu negativni, slijedi malo slavlje.

– Ne tajim, najviše me vesele jutarnje poruke fizioterapeuta Gorana Krušelja i Matije Rajnovića da su svi negativni. Još malo pa ćemo dobre vijesti dočekivati pljeskom. Za sada su samo uzdasi – uh dobro je. To je nažalost svakodnevica. Što se tiče programa, nakon doručka, slijedi trening od gotovo puna dva sata. U 14 sati svakog dana planiran je ručak pa dnevni odmor. Uz neizostavni snack ide i videoanaliza treninga ili prvih suparnika s Croatia Cupa, odnosno Europskog prvenstva. Dan se završava još jednim treningom od nepuna dva sata od 19.30 do 21.30 sati. Slijedi večera i spavanje – istaknuo je izbornik.

Ivić umjesto Šebetića

Igrači i stručni stožer smješteni su u hotelu Osijek.

– Imamo zasebni kat, jedemo u zasebnoj prostoriji, a jedini izlazak iz soba je kada idemo na trening ili u šetnju, uz obalu Drave. Naime, tko ne zna, neposredno pored hotela je velika šetnica. Dečki izbjegavaju bilo kakve odlaske na kave izvan hotela. Imamo dva aparata za kavu, a koliko smo oprezni, dokazuje i činjenica da smo u hotel naručili i frizera – istaknuo je Horvat.

Ozljede?

- Nakon ozljede koju je zadobio na treningu, magnetska rezonanca pokazala je parcijalnu rupturu aduktora na lijevoj nozi Luke Šebetića. Predviđeni oporavak je u trajanju od četiri do šest tjedana. Stoga, Luka Šebetić mora napustiti pripreme reprezentacije, a umjesto njega na poziciji desnog vanjskog, u momčad ulazi Šime Ivić – naglasio je izbornik.

Od četvrtka do subote u Osijeku će se održati Croatia Cup na kojem će uz Hrvatsku igrati Bosna i Hercegovine te Rusije. Sjajne vijesti stižu i iz Dekoda, tvrtke koja se bavi prodajom ulaznica za utakmice Croatia Cupa. Pola kapaciteta dvorane Gradski vrt koji nam je dopustio Stožer civilne zaštite osječko – baranjske županije rasprodano je. Ostalo je tek stotinjak karata za susret s Bosnom i Hercegovinom.

Imamo još dosta treninga do utakmica na Croatia cupu. Trenutačno ispravljamo pogreške koje smo radili na onoj prijateljskoj utakmici protiv Slovenije u Celju. Mislim da ćemo već protiv Bosne i Hercegovine odigrati puno bolju utakmicu nego u Celju – dodao je Horvat.

Mamiću sve brzo došlo

Marko Mamić tradicionalno je propustio prve i druge pripreme. Naime, kako već dulje vrijeme igra u njemačkoj ligi, za Leipzig, s pripremama kreće tek 1. siječnja.

– Sve mi je nekako brzo došlo, mislim na završne pripreme. Brzo sam ušao u trenažni proces pa imam osjećaj da sam tu od početka. Imao sam čak puna tri dana slobodno. Vidim ovdje puno novih lica, puno mlađih igrača, ali su se i oni brzo uklopili. Što se tiče skupine, nije lagana. Svi su jaki, ali jaki smo i mi. Neka drugi razmišljaju o nama, a mi se protiv svakog moramo postaviti kao da igramo finale Europskog prvenstva – zaključio je Mamić.

I u reprezentaciji Srbije, naših suparnika u skupini, ima problema. Tako će Srbija sigurno biti bez pomoći Petra Nenadića, prvog lijevog vanjskog pucača koji igra za mađarski Veszprém. Procjena liječničkog tima Srbije je da Nenadić neće biti spreman pa je njihov izbornik, Španjolac Toni Gerona, pozvao Nemanju Zelenovića koji igra u njemačkom Göppingenu.

– Nastup je bio neizvjestan, nada je postojala, ali nakon dodatnih pregleda utvrđeno je da je stupanj ozljede nažalost takav da Nenadić neće moći putovati na Europsko prvenstvo, objavili su iz Srpskog rukometnog saveza.

Rukometaši Srbije će uoči odlaska na EP odigrati dvije pripremne utakmice s Njemačkom, 7. i 9. siječnja u gostima.