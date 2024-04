Klub je 90. godine trebao dobiti ime Građanski. Izbjegao bi se veliki rat između navijača i politike

Nije to nekakva 'okrugla' godišnjica, ali lijepo je proslaviti 113. rođendan. Naime, plavi će proslaviti današnji datum kada je prije 113 godina osnovan Građanski, kod ploče koja je na zidu zgrade Trga Petra Preradovića. Na tom je mjestu Sergej Jakirović govorio o subotnjoj utakmici Dinama koji gostuje u Varaždiju i juri novi naslov prvaka, a od 18 sati navijači plavih imaju prilike plavim igračima poželjeti sreću u Varaždinu, pa u Rijeci i do kraja prvenstva i još ih motivirati da stisnu gas.

Te 1911. godine, 26. travnja osnovan je Građanski, nogometni klub kojeg je potom naslijedio Dinamo. Tijekom svih ovih godina bilo je pripora oko toga, jer Dinamo je osnovan 1946. godine, ali brojni kroničari tvrde da je Dinamo slijednik Građanskog. Nisu ni sami navijači Dinama bili previše sigurni u sve to iako se početkom devedestih godina u Maksimiru, na utakmicama Dinama skandiralo 'Građanski, Građanski'. I došlo je do promjene imena, ali u nespretnu kovanicu HAŠK Građanski, protiv koje su bila samo tri čovjeka, današnji predsjednik Velimir Zajec, poslovni čovjek Željko Baotić i navijač Saša Kos – Ćos. Ta kovanicu nikad nije prihvaćena. Da se tad izglasalo ime Građanski sigurno bi bilo prihvaćeno, no ovako je stalno trajao rat navijača i politike.

Potom se ime mijenjalo i nastala je Croatia, ali i to je ime bilo trn u oku navijača, pa je konačno na Valentinovo 2000. godine Velimir Zajec izašao pred navijače i uzviknuo 'Imamo Dinamo'. Tada je vraćeno ime, kasnije je uz NK Dinamo dodano i slovo G pa se plavi službeno zovu GNK Dinamo, Građanski nogometni klub Dinamo. Naravno da se i danas neki ne slažu s tim što je Dinamo prisvojio ime Građanski, što si pribraja i njegove trofeje i što danas slavi 113. godina kada je osnovan Građanski. No, ta su rogoborenja sve manja, mnogo stariji kroničari tvrdili su da je Dinamo doista nasljednik Građanskog. A i danas je očito sve to bolje prihvaćeno. Uostalom sve retro majice kakve su nosili igrači Građanskog su rasprodane.

Dinamo je preuzeo puno toga od Građanskog. Kada je taj klub ugašen, a 1946. godine osnovan Dinamo većina igrača Dinama stigla je iz tog ugašenog kluba, isto tako i dio klupskih radnika, pa i stil nogometa i purgerski stav. Stoga, sretan 113. rođendan GNK Dinamu!