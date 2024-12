Doznajemo zašto je Bjelica šokantno postao bivši. Zajec je posljednjim potezom preuzeo veliki rizik

Još prije tri dana u kuloarima se počelo pričati da bi Nenad Bjelica ipak mogao dobiti otkaz u Dinamu, no činilo se to ipak samo kao loš trač, jer klub je svega tjedan dana ranije jasno stao iza trenera. No u međuvremenu je očito nešto popucalo u odnosima Bjelice i ostatka vrhuške kluba pa je Osječanin, pomalo šokantno, postao bivši. Iako je sportski direktor Marko Marić izjavio da je imao dobre odnose s Bjelicom, navodno to ipak nije bilo tako. Razilazili su se u mišljenjima oko mogućih transfera, Bjelica je u tom segmentu želio imati puno veće ovlasti, ali klub mu to nije dopustio. Kako god, odnosi Bjelice s njegovim nadređenim ipak nisu bili toliko idilični kako se činilo i govorilo. I zato je postao bivši, a nisu mu presudili samo loši rezultati u prvenstvu, nego i očito narušen odnos.

No je li tajming smjene baš idealan? Ili bi bilo bolje da se smjena, ako se već trebala dogoditi, odvila odmah nakon posljednje prvenstvene utakmice? I je li Fabio Cannavaro idealan izbor za trenera koji bi klub trebao izvući iz najveće prvenstvene krize u posljednjih 15-ak godina? Sve su to pitanja koja si danas postavljaju Dinamovi navijači.

Kako god, angažmanom Fabija Cannavara predsjednik Velimir Zajec i njegovi prvi suradnici stavili su si velik teret na leđa, odnosno preuzeli su ogroman rizik. Jer, najbolji nogometaš svijeta iz 2006. godine daleko je od renomiranog trenerskog imena, daleko od čovjeka koji bi Dinamu jamčio naslov prvaka. Naime, osim što će mu sigurno trebati vremena za prilagodbu na momčad i HNL, trenerski CV također mu nije baš impresivan. U posljednje tri godine na trenerskoj klupi proveo je tek 23 utakmice, 17 u drugoligašu Beneventu te svega sedam na klupi Udinesea. Benevento je pogurao prema trećoj ligi, Udinese spasio od ispadanja u Serie B, ali svejedno je potjeran na kraju sezone. U Dinamu je sad dobio najveći trenerski izazov u životu. Navodno su ljudi u Maksimirskoj 128 razmišljali i o nekim domaćim rješenjima, spominjala su se imena Željka Sopića i Damira Krznara...

Je li Nenad Bjelica zaslužio otkaz u Dinamu? Da 241 glas/ova

Ne 533 glas/ova

Dio navijača smatra da je baš osebujni Sopić bio idealan za prodrmati Dinamovu svlačionicu, no u Maksimirskoj 128 išli su logikom da će jedino u Cannavaru imati trenera potpuno neopterećenog odnosima u svlačionici, potpuno neopterećenog raznim interesima i klupskim strujama... A smatraju, očito, i da ima kvalitetu za osvajanje naslova s Dinamom. Taj će naslov sada postati imperativan i za Zajeca i za Marića, jer u slučaju neuspjeha, jasno je da će im većina navijača okrenuti palac dolje. Jer, ako su s Bjelicom krivo izabrali, dvaput istu pogrešku u jednoj sezoni ne smiju ponoviti.