Doznajemo koliku će plaću imati 21-godišnji igrač Dinama, svota je nedostižna za većinu Hrvata

Počinje, danas od 21 sat zakotrljat će se lopta u Maksimiru i tako označiti početak nove sezone HNL-a. U Maksimir stiže Istra 1961 u prvoj natjecateljskoj utakmici nove sezone. I posljednjoj utakmici na aktualnom travnjaku, nakon utakmice s Puljanima plavi će postavljati novi travnjak koji stiže iz Italije. Ovaj sadašnji je loš, zbog vrućina nije bila moguća sanacija tijekom ljeta i odlučeno da se ide u promjenu travnjaka.

Kačavendi plaća 10.000 eura

A kakve ćemo promjene vidjeti u Dinamu u odnosu na prošlu sezonu tek će se vidjeti.

– Nakon pet tjedana odmora i isto toliko tjedana priprema napravili smo sve što smo i planirali. Imali smo problem, otkazana je utakmica s Beşiktaşem zbog više sile. Iskoristili smo utakmice da probamo igrače na prirodnim, pa i neprirodnim pozicijama, kako bismo vidjeli tko gdje može pomoći u slučaju nekih problema. Imali smo neke viroze, svi su sad na broju, vraćaju se i Perić i Stojković koji danas neće igrati, ali će igrati u prijateljskoj utakmici s Jarunom protiv kojeg će igrati oni koji neće igrati danas, ili će igrati malo – izvijestio je trener Dinama Sergej Jakirović te se okrenuo današnjoj utakmici s Istrom.

– Na pripremama su igrali dosta utakmica s jačim suparnicima, vjerujem da će pružiti dobar otpor. Njihov trener gaji poseban stil nogometa, disciplinirani su u fazi obrane i s brzim izlascima. Mi želimo brz protok lopte, ne žuriti, prevenirati njihove kontre i polukontre, tu će tražiti svoje prilike. Zadnji tjedan su igrači došli do svježine, ozbiljno treniramo, to moramo pretočiti i na utakmice. I osvojiti tri boda.

Dinamo je doveo tri nova igrača, stigli su Pjaca, Mmaee i Torrente.

– Pjaca je Dinamovo dijete, sjajno mu je došla sezona u Rijeci, imao je kontinuitet igara. Može biti još spremniji, u još boljoj formi, ali sad je već na zadovoljavajućoj razini, donijet će nam kvalitetu prema naprijed, individualna rješenja 'jedan na jedan. Mmaee je stigao zadnji, u jako dobrom stanju, zato je odmah i zaigrao. Ozbiljan je igrač, na visokoj razini, za nas je on kvaliteta više. Torrente je 2001. godište, mlad je, ima dobar pedigre, ima još malo 'posla' na njemu, nije gotov igrač. Ljevak je, iskoristili smo mogućnost tržišta, doveli smo ga bez odštete. Zadnja linija nam je kvalitetno popunjena. To izgleda jako dobro, sve je sad stvar taktičkih zamisli, tko će igrati koju utakmicu. Pojačanja? Nekad kad nešto pročitam samo se nasmijem, no mogu reći da Kačavenda postaje naš igrač – objavio je Jakirović.

Saznajemo da je Kačavenda pristao na iste uvjete koje je Dinamo nudio Šotičeku, samo s nešto drukčijim bonusima, dakle startna plaća mu je 10.000 eura mjesečno i rast će s obzirom na broj odigranih utakmica.

Ademi: Nikad toliko odmora

Jakirović je Pjacu koristio na desnom krilu, a ne na njegovu primarnom lijevom gdje je sad Arber Hoxha.

– Kad nešto radimo, razgovaramo i s igračima, želimo vidjeti njihova mišljenja, bitno nam je što oni misle, imaju li ispravan stav prema nekim odlukama. Marko nema problema igrati desno, odmah smo se složili oko toga. OK, to nije sveto pismo, možemo tu dosta rotirati. Možda dovedemo koje desno krilo, a tu su i Špikić i Kačavenda i Stojković.

Kapetan Dinama Arijan Ademi kaže da nema iskustva s ovako dugim razmakom između dvije sezone.

– Imali smo dobar odmor, dosta jake i kvalitetne pripreme. I šef kaže kako smo došli do svježine, bolje se osjećamo, svi jedva čekamo da počne prvenstvo. Bila je duga pauza, već danas ćemo vidjeti kako smo radili, koliko se spremili. Nisam imao toliki odmor, nikad nismo imali takvu pauzu između dvije službene utakmice. I vjerujem da smo sve dobro odradili, nekad smo znali padati u 11. mjesecu zbog ranog početka, vjerujem da sad nećemo – rekao je Ademi.

