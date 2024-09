Donna Vekić zaradila je basnoslovan novac, ali je i dalje skromna: 'Nisam rastrošna, pazim kako trošim'

Najbolja hrvatska tenisačica Donna Vekić (28) igra najbolju sezonu u karijeri. Donna je igrala polufinale Wimbledona, srebro na Olimpijskim igrama, a onda na US Openu dogurala do osmine finala i izgubila od svog "krvnika", Kineskinje Qinwen Zheng.

Donna je 21. igračica svijeta, a do sada je u karijeri zaradila ogroman novac. Samo od nagrada na turnirima uprihodila je oko 7,5 milijuna eura, a na svotu treba još dodati i sponzore.

No, unatoč novcu i slavi Donna je ostala skromna i prizemna žena. Potvrdila je to i u nedavnom intervjuu za Večernji list.

- Od samog početka karijere bila sam mišljenja da trebam investirati u sebe i svoj tim, kako bih mogla napredovati i imati što bolje rezultate. Nisam rastrošna i pazim kako trošim, što ne znači da si ponekad ne priuštim nešto za dušu. Ipak i dalje sam fokusirana na investiranje u daljnji rad i teniski razvoj. Za to morate imati veliki i kvalitetan tim - rekla je svojedobno Osječanka.

Donna kao profesionalna tenisačica stalno putuje i mnogi misle da je to lijep život. No, ona na sve to kaže:

– Nije lako. Primjerice, bila sam dva tjedna u New Yorku, a nisam ništa vidjela osim hotela i teniskih terena. Svaki su dan treninzi i obveze su toliko naporne da nemam snage ni za što. Ljudi misle da živim glamurozno, a daleko je to od istine. Što se tiče hrane, sama si kuham, ne odlazim previše u restorane.

Uz to je jedna rijetkih vrhunskih tenisača koja ima i svoj privatni biznis. Riječ je o proizvodnji mirisnih svijeća.

– Imam veliku strast prema mirisima i svijećama. Uvijek kada bih putovala u novu zemlju kupila bih mirisnu svijeću i stavljala bih je u sobu kako bih imala ljepšu atmosferu. I onda sam došla na ideju da napravim svoj brend. Uvijek sam htjela tako nešto, htjela sam napraviti svijeće koje će biti lijepe i koje će se dobro uklopiti u svaki prostor. Riječ je o mirisnim svijećama i štapićima koje sam na tržište lansirala 2021. godine. Svijeće su izrađene od 100 posto prirodnog voska pčela iz Parka prirode Kopački rit, a odašilju negativne ione kako bi pročistile i poboljšale kvalitetu zraka. Nije lako, ali to je nešto čime ću se više baviti kada završim igračku karijeru.

Donna ima nekoliko trofeja iza sebe, tu se doduše ne radi o Mastersima ni Grand Slamovima, ali kad se sjetimo da je prije tri godine nakon Olimpijskih igara u Tokiju skoro završila karijeru zbog ozljede koljena, možemo joj samo čestitati na svemu ostvarenom u proteklom periodu.

