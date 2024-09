Osijek pripremio doček Donni Vekić: najbolja sezona u karijeri

Osijek je pripremio veliki doček za najbolju hrvatsku tenisačicu i srebrnu s Olimpijskih igara Donnu Vekić. Malo sa zakašnjenjem, ali planirano jer Donna je nakon OI letila za SAD gdje je na US Openu dogurala do osmine finala i izgubila od svog "krvnika", Kineskinje Qinwen Zheng.

“Definitivno je najbolja godina do sada u mojoj karijeri, ali moj najveći je uspjeh što se, nakon ovih mojih rezultata, toliko puno djece počelo baviti tenisom i pratiti ženski tenis da me to čini iznimno sretnom”, poručila je Donna.

Pakleno četvrtfinale protiv Marte Kostjuk (6-4, 2-6, 7-6) bio je za nju najteži meč na Olimpijskim igrama. Navijače smatra najzaslužnijima za veliko olimpijsko srebro: “Podrška iz cijele Hrvatske se osjetila i ne mogu vam se dovoljno zahvaliti na tome. Osjećala sam energiju navijača iz Hrvatske i bez nje bi teško do medalje. Teško mi je bilo još od Wimbledona ali ste me gurali dalje tako da je ova medalja jednako vaša kao i moja”, rekla je Vekić dodavši da se od medalje uopće ne odvaja. 2019. godine ostvarila je najveći plasman karijere dohvativši 19. mjesto, zasad je 21.

"Sezona još nije gotova, ostalo je nekoliko turnira do kraja godine i mislim da ću tek onda moći zapravo proslaviti medalju. Ako ne uspijem dosegnuti bolji plasman na WTA ljestvici od onoga 2019. godine, tu je medalja", rekla je. Donna ima odličan period iza sebe. Iako nije osvojila niti jedan trofej niti najsjajnije odličje na Olimpijskim igrama, možemo reći da je ova verzija Donne najbolja u njenoj dosadašnjoj karijeri.

Donna ima nekoliko trofeja iza sebe, tu se doduše ne radi o Mastersima ni Grand Slamovima, ali kad se sjetimo da je prije tri godine nakon Olimpijskih igara u Tokyju skoro završila karijeru zbog ozljede koljena, možemo joj samo pozavidjeti na svemu ostvarenom u proteklom periodu.

Fenomenalna tri mjeseca su iza nje: finale Bad Hamburga protiv Shnaider, polufinale Wimbledona protiv Jasmine Paolini, finale OI protiv Zheng, pa osmina finala na US Openu opet protiv uklete Zheng. Ma jednom će i ta Zheng pasti. Do kraja sezone igra se isključivo na Donninoj omiljenoj tvrdoj podlozi, pa možemo očekivati još poneki veći rezultat.

