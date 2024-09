Ovaj podatak o Đokoviću zvuči nestvarno, zbog toga mu prijeti i najcrnji scenarij!

Najbolja hrvatska tenisačica (24. na svijetu), 28-godišnja Donna Vekić, u nedjelju poslijepodne u New Yorku borit će se za plasman u četvrtfinale US Opena. Suparnica će joj biti 21-godišnja Kineskinja Qinwen Zheng, 7. igračica svijeta, koja je Donnu nedavno svladala u finalu teniskog turira na Olimpijskim igrama. Zheng u međusobnim susretima protiv Donne vodi 2:1, a zbog višega rankinga, pa i ishoda njihova posljednjega ogleda, Zheng je na kladionicama velika favoritkinja: koeficijent na njezinu pobjedu je 1,45, a na Donnu stimulativnih 2,50.

Najveći uspjeh 2019.

Donna Vekić ove je godine odigrala deset mečeva na Grand Slam turnirima, ima omjer dobivenih i izgubljenih mečeva 7-3. Najviše mečeva u jednoj godini na Grand Slam turnirima odigrala je 2019. godine, 12 (omjer 8/4), a te godine ostvarila je i svoj najveći uspjeh na US Openu, koji sada može izjednačiti – četvrtfinale. Tada je bila poražena od Švicarke Belinde Benčić.

US Open odavno figurira kao Grand Slam s najviše iznenađenja, ali ovo što se dogodilo u muškom turniru doista je senzacionalno. Naime, prvi put još od 1973. godine drugi i treći nositelj Grand Slama eliminirani su prije osmine finala; najprije Carlos Alcaraz, a dan nakon njega i Novak Đoković, četverostruki osvajač ovoga turnira.

Srbina je pobijedio 25-godišnji Australac Alex Popyrin (28. na svijetu) u meču koji je trajao 3 sata i 18 minuta. Bilo je 6:4, 6:4, 2:6, 6:4.

– Nemam objašnjenja. Raspala mi se igra totalno. Nisam bio svjež od početka, pokušavao sam naći igru, ali ovdje su drugačiji uvjeti u odnosu na "šljaku". Mučno je bilo igrati na ovaj način i osjećati se ovako s reketom. Osjećao sam se i djelovao amaterski na trenutke. To je realnost. Sastavni dio sporta. Može biti da su Olimpijske igre utjecale na to, bilo je to veliko pražnjenje. Bilo je razmišljanja trebam li uopće doći ovamo – izjavio je razočarani Đoković.

Australac je ovom pobjedom ostavio Đokovića bez Grand Slam titule u 2024. godini, što mu se posljednji put dogodilo 2017., ali nevjerojatno zvuči da je Srbin u ovoj godini još uvijek bez osvojene ATP titule, a nastupio je na devet turnira: u Perthu, Melbourneu, Indian Wellsu, Monte Carlu, Rimu, Ženevi, na Roland Garrosu, u Wimbledonu i na US Openu. Đoković je kao branitelj naslova u New Yorku došao obraniti 2000 bodova. Porazom u trećem kolu izgubio ih je 1900 i pao na četvrto mjesto ATP ljestvice, iza Sinnera, Alcaraza i Zvereva.

Visi mu Torino

Međutim, to nije sve: Đoković bi do kraja godine u nekom najcrnjem scenariju mogao ostati i bez plasmana na ATP finalu u Torinu na kojemu nastupa osam najboljih tenisača na tzv. Race-listi. To je lista u kojoj se računaju rezultati u kalendarskoj godini, a Đoković je trenutačno na sedmoj poziciji s 3260 bodova. Osmi je Alex de Minaur s 3005 bodova, a u igri za Top 8 još su Fritz (2790), Tsitsipas (2725), Dimitrov (2635) i Paul (2635).