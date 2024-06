Đoković prekida karijeru? Potpuni šok nakon nalaza magnetske rezonance, evo što je otkriveno

Novak Đoković povukao se s Roland Garrosa! Vijest je to koje su se pribojavali svi njegovi navijači, cijela Srbija, ali i poklonici tenisa u globalu. Magnetska rezonanca koju je Đoković odradio u Parizu u 15 sati ovoga utorka pokazala je oštećenje meniska njegova desnog koljena. U pravilu, to znači dugotrajni oporavak, ali i mogući odlazak na kirurški zahvat.

Đoković je prije dva tjedna proslavio 37. rođendan. Nije više mlad, a teška operacija koljena sigurno bi ga s terena mogla udaljiti na četiri, pet, možda i više mjeseci. Sve to već otvara pitanja potencijalnog kraja njegove karijere, što bi zaista bilo šokantno. Do prije nekoliko sati ili dana, svjetska sportska javnost bila je uvjerena da će Đoković dati ono najbolje od sebe na Roland Garrosu, ali i u Wimbledonu te na Olimpijskim igrama, s kojih mu nedostaje velika medalja za Srbiju. No, nalazi MR-a bili su nemilosrdni.

Djokovic has withdrawn from Roland-Garros due to a right knee injury.



Wishing Novak a speedy recovery 🧡 pic.twitter.com/Ilb6HynTzw — Roland-Garros (@rolandgarros) June 4, 2024

Casper Ruud će tako bez borbe u srijedu ujutro proći u polufinale. Đoković će od ponedjeljka predati svoje prvo mjesto na ATP-ljestvici Talijanu Janniku Sinneru, a veliko je pitanje hoće li se na svjetski vrh više ikada vratiti. Bude li koljeno u lošem stanju. odgovor bi vrlo lako mogao biti negativan. Ono što sada slijedi su dodatni pregledi da se vidi hoće li Đokoviću operacija - pretpostavljamo čišćenje - desnog koljena biti potrebno ili ne.

- Postoji šansa da odustanem. Postoji, ovisi o tome kolika je ozbiljnost, koliko je štete naneseno koljenu. Nije u mojim rukama. Pomolit ću se Bogu da je sve kako treba. Učinit ću večeras neke stvari da ubrzam oporavak, ali koljeno je koljeno, jedan od glavnih zglobova u tijelu. Ne možeš puno toga učiniti s koljenom - rekao je među ostalim Đoković na press-konferenciji nakon teško izborene pobjede protiv Francisca Cerundola iz Argentine u osmini finala.

U tijeku utorka Đoković nije trenirao u Parizu, otkazao je i sve ostale obveze, samo se čekao nalaz magnetske rezonance koja je otkrila da je koljeno u itekako problematičnom stanju.

Otkriveno je porijeklo Novaka Đokovića: 'Uvijek sam tvrdio da sam Hrvat jer Srbi nikada nismo bili'