Disciplinski postupak Fife: HNS će izbjeći rigoroznu kaznu zbog ekscesa navijača?

Međunarodna nogometna federacija (FIFA) otvorila je u utorak disciplinski postupak protiv hrvatske reprezentacije zbog ponašanja dijela navijača na utakmici Svjetskog prvenstva u Katru protiv Kanade. Hrvatski navijači vrijeđali su kanadskog vratara Milana Borjana, koji ima srpske korijene i koji je ranije imao neprimjerene izjave o Domovinskom ratu. Kada je Hrvatska slavila 4-1, na tribinama je osvanuo plakat uvredljivog sadržaja, a i povici su bili uvredljivi. Borjan je nakon utakmice rekao da je dobio puno poruka od bijesnih hrvatskih navijača nakon što je prije utakmice procurio njegov telefonski broj.

Hrvatska je i prijašnjih godina bila kažnjavana zbog ekscesa navijača pa su se mnogi pribojavali da bi Savez mogao biti rigoroznije kažnjen. No, tajnik HNS-a Vladimir Iveta, potvrdio je da se to neće dogoditi.

- Sve kazne koje je HNS imao od strane FIFA-e su izbrisane, dakle u slučaju da budemo kažnjeni krećemo od početka, od prve predviđene sankcije, a to je novčana. Teži oblik bio bi financijska i zatvaranje jedne tribine na sljedećoj utakmici koju HNS organizira, a pod okriljem je FIFA-e, dakle u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026. godine. Postoje i teže mjere poput zatvaranje cijelog stadiona, oduzimanja bodova i izbacivanje iz natjecanja, no one sada, po meni, ne mogu doći u obzir. Ni blizu – rekao je Iveta za Sportske novosti.

Stoga, obzirom kako su sve prijašnje kazne izbrisane, novčana kazna kretat će se od 20 tisuća franaka pa nadalje. Kolika će biti, ovisi o disciplinskoj komisiji Fife koja odlučuje o cijelom slučaju. HNS će se uskoro očitovati svjetskoj krovnoj nogometnoj organizaciji.

Video - Strupar: Belgijci izgledaju kao da su posvađani na terenu, Hrvatska ima jednu veliku prednost