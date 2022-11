Dalić: Jako me brine utakmica s Belgijom. Kovačić komentirao dolazak Gvardiola

Izbornik hrvatske reprezentacije Zlatko Dalić i veznjak Mateo Kovačić u 12:45 na konferenciji za medije najavili su sutrašnju utakmicu protiv Belgije u trećem kolu skupine F svjetskog prvenstva. Hrvatskoj je za prolazak u osminu finala dovoljan bod protiv Belgije, ali ako želimo osigurati prvo mjesto, moramo ići po pobjedu. Kvalitetu za to svakako imamo, dobro raspoloženje vlada u svlačionici, svi igrači su spremni i orni za nastup, ozljede su sanirali Domagoj Vida i Nikola Vlašić.

Što su Dalić i standardni član udarnih 11 Mateo Kovačić odgovorili na novinarska pitanja, doznajte u ovom članku Večernjeg lista.

– Da, odlučujuća utakmica protiv druge momčadi svijeta koja je četiri godine bila prva na Fifinoj ljestvici. Sjajna reprezentacija i sigurno, da smo birali u početku, ne bismo izabrali da ova utakmica bude odlučujuća. Ali što je, tu je. Velik je protivnik, nećemo se zavarati s malo lošijom predstavom Belgije u zadnje dvije utakmice jer i njima je utakmica važna, i oni hoće proći skupinu. Idemo riješiti to u svoju korist, nećemo ići na bod koji bi nam bio dosta za prolazak jer to uvijek donese nešto lošega. Moramo igrati kao protiv Kanade, digli smo kriterije trke, energije i kvalitetne igre. Bit će to dosta teška utakmica – rekao je Zlatko Dalić.

– Odigrali smo dobro i oni koji su počeli i ušli dali su doprinos. Vidjet ćemo tijekom treninga i sutra što ćemo napraviti. Nemamo puno razloga bilo što mijenjati, ali imamo još trening pa ćemo analizirati i donijeti najbolju odluku. Martinez je puno toga napravio u ove četiri godine, odveo do prvog mjesta Fifine ljestvice, sjajan je trener i znat će kako se postaviti protiv Hrvatske. Ali mi imamo svoju kvalitetu i od toga ne smijemo odustati. Ako igrate protiv De Bruynea, Lukakua, Hazarda, ne smije vas zavarati ni priča o krizi. To je pila naopako, idemo sutra spremni u rat – odgovorio je Dalić na pitanje o sastavu.

– Ne mislim o tome što se tamo događa, nego o drugoj reprezentaciji svijeta i igračima koji tamo igraju. Sve ovo drugo je sporedno, ne brinemo o tome. Razmišljamo o Belgiji, njihovoj kvaliteti, dobrim stranama i igrama i onome što su pokazali zadnjih pet godina. Ne mogu oni preko noći zaboraviti igrati nogomet ni biti loši. Oni su broj 2, a mi 12. A kod nas? Lijepo je, mirno, fino. Nema galame, ha-ha. Neka tako potraje – kaže smatra Dalić i nadodaje:

– Brine me što je utakmica, kao protiv Maroka i Kanade, bitna i ključna. A ovdje nema popravnoga, jesmo ili nismo. Igra nam jedan bod, ali nećemo igrati na njega. I mi i Belgija drukčije smo razmišljali o raspletu u grupi i presudna je i za njih i za nas. Brine me da naša reprezentacija bude na svom nivou i da najbolje od sebe. Bit će drukčije nego protiv Maroka i Kanade, teže jer je Belgija takva reprezentacija. Dobre partije pružili su i Maroko i Kanada. Respekt prema njima, ali Belgija je jedan nivo više i za nas još teži ispit.

U pripremi očekujemo da će Lukaku početi utakmicu. Njihov način se mijenja, on će biti sidraš koji će primati loptu leđima okrenut golu, sačuvati je i čekati da se priključi vezni red. To će biti njihov način igre i moramo to osujetiti. Bit će teško ako se s njim moramo hrvati, nemoguće će biti dobiti ga u duelu, prejak je. Ali pametno pokrivanje i sprečavanje protoka lopte bit će efikasno. On nije igrao puno ove sezone, ali je jak, težak, čvrst, jak, dobar u duelu i bit će težak zadatak za naše stopere. Ako ga dobro blokiramo, riješit ćemo pola posla. Spremamo se za to.

Riječ je dobio i Mateo Kovačić.

– Izbornik je sve rekao. Belgija je vrhunska momčad sa sjajnim pojedincima, godinama to pokazuje na sjajnoj razini. Svjetsko je prvenstvo, teška utakmica. A mi idemo pokazati lice koje smo pokazali protiv Kanade. Da dobro radimo i odigramo pravu utakmicu. Raspored je bio težak, prije SP-a igrali smo dosta utakmica i nije bilo jednostavno, došli smo spremni i koncentrirani odraditi pravo prvenstvo. Dobro smo se pripremili, očekujemo to i sutra. Bez pritiska, biti pravi, odraditi to najbolje što možemo i onda nema straha.

– Da, poznajem Lukakua iz vremena dok je bio sa mnom u Chelseaju. Vrhunski je igrač, zabio je strašno puno golova u karijeri. Fenomenalan je igrač, bit će teško, ali spremni smo za jaku Belgiju, očekuje nas teška utakmica. Moramo biti maksimalno fokusirani. De Bruyne je godinama među tri najbolja vezna u Premiershipu, ako ne i najbolji. Fenomenalan je igrač, čak i kad nije njegov dan, može iznenaditi jednim potezom. Moramo pripaziti na njega. Ali i fokusirati se na nas, pokazati naše pravo lice.

– Gvardiol u Chelseaju? Nemam komentara. Fenomenalan je igrač s 20 godina i neka samo tamo nastaviti, bit će sjajan, što već i jest. Odigrali smo jako dobru utakmicu protiv Kanade i osobno sam se dobro osjećao. Ali najvažniji je kolektiv, takvi smo odigrali dobro. Ako smo ovakvi, ako smo na sto posto, možemo dobiti svakoga. A sutra idemo odigrati dobro, pokazati da jesmo prava reprezentacija protiv Belgije koja je najbolja momčad u našoj skupini. Moramo pokazati isto lice kao protiv Kanade i onda ćemo slaviti.

– O Belgiji sve najbolje, pokazala je da igra sjajan nogomet. A njihovo stanje nas ne treba brinuti, gledamo sebe i naše predstave. Analizirat ćemo ih i napraviti najbolje moguće za utakmicu. Brinemo se da mi budemo pravi. Savjet kako protiv Lukakua? To ću ostaviti za suigrače i stručni stožer, ali ne treba se hrvati s njim.

