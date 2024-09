Dinamo nije dorastao ovakvim suparnicima. To je drugi svijet, a legitimno je upitati se jednu stvar

Dinamo je katastrofom otvorio novi format Lige prvaka, teško je, sa 9:2 stradao od Bayerna i taj rezultat sve govori, plavi su tek u par minuta drugogpoluvremena pokazali da nešto mogu, ali je zato Bayern u ostalih 85 minuta pokazao koliko je iznad Dinama koji je doživio svoj najteži europski poraz, a Bayern je postao prva momčad koja je postigla devet pogodaka u utakmici Lige prvaka. Dinamov trener Sergej Jakirović napravio je nekoliko promjena, prije svega je iznenađnje da reprezentativca Petra Sučića nije bilo u kadru igrača, koliko znamo imao je virozu, ali je trebao ući u drugom dijelu, no na kraju nije bio ni na klupi. Plavi su ponovno krenuli s tri stopera, na bokovima su bili Pierre-Gabriel i Ogiwara koji su zapravo bili više bekovi u zatvorenijoj formaciji, a dva su napadača bili Petković i Pjaca.

Napao je Bayern, odmah zaprijetio pa i devetoj minuti zatresao mrežu, nu Musiala je bio u zaleđu. No, u 16. minuti nije bilo spasa, prvo je Bayern tražio jedanaesterac, nije ga dobio a igrač domaćih ostao je ležati, no Bavarci su nastavili napad, Gnabry je ostao sam i svladao Nevistića. Gledao je to sudac i sam, vidio da je bilo zaleđe, ali i da je Pierre-Gabriel srušio Pavlovića prije toga, poništio je pogodak, ali je i dosudio jedanaesterac za Bayern kojeg je u 20. minuti u pogodak pretvorio Harry Kane.

Onda se ponovno u 33. minuti zatresla mreža Dinama, suci su pokazali na zaleđe, ali nakon VAR-a pogodak je priznat, Guereirro je krasno i neobranjivo zabio za 2:0. Za 3:0 trebalo je čekati 'čak' do 38. minute, sada je nakon ubačaja s lijeve strane glavom zabio Olise za potop Dinama na Allianz Areni.

Dinamo je uspio uputiti jedan jedini udarac u prvom poluvremenu, Pjaca je u sudačkoj nadoknadi pucao preko vratnice. Sve je bilo jasno u tih 45 minuta, Dinamo nije dorastao ovakvim suparnicima, ovo je drugi nogometni svijet, svijet brzog, točnog, trkački moćnog nogometa, a Dinamo sve to nema. I legitimno je pitati se je li trebalo krenuti s pet igrača u obrani, jesu li Petković i Pjaca bili pravi odabir za napad, bavarska je momčad jednostavno po svemu bila bolja u tih 45 minuta.

No, da Dinamo ipak što pokazati vidjeli smo u prvim minutama nastavka, kao da je izašao nekakav novi Dinamo. Tračak nade pojavio se u 49. minuti, Pjaca je protigrao Petkovića, a ovaj matirao drugog vratara Bayerna jer je Neuer izašao zbog ozljede. I onda novi šok za Nijemce, a erupcija među navijačima Dinama, samo minutu kasnije bilo je 2:3, Mišić je proigrao Ogiwaru, ovaj pobjegao i matirao Ulreicha u 50. minuti. Potom je obranu upisao Nevistić, ali na drugoj strani i Ulreich nakon snažnog udarca Marka Pjace.

Nažalost, u 57. minuti Bayern je ponovno povećao svoju prednost, prvo je Nevistić sjajno obranio jedan težak udarac s 15 metara, no odbijenu loptu Kane je pospremio u mrežu. U 61. minuti je izgrana cijela obrana plavih i sad spasa nije bilo. Kao da su pogoci plavih naljutili domaću momčad koja je do kraja nokautirala nemoćne plave i stigla do 9:2 i nanijela sramotni poraz Dinamu, cijelom klubu, igračima, trenerima, ali i cijelom hrvatskom nogometu.

U 72. minuti nakon nove VAR provjere zbog igranja rukom, novi jedanaesterac za Bayern, ponovno je Kane bio siguran za 'prvi set' sa 6:2. Kaneu je to drugi hat-trick u samo nekoliko dana. U 77. minuti ponovno jedanaesterac za Bayern, a Kane je povećao svoju statistiku, kao i vodstvo Bayerna na 7:2 da bi sve zaključili Sane i Goretzka za konačnih 9:2.

Imam podršku momčadi

- Prvo bih se ispričao svim dinamovcima i cjelokupnoj javnosti zbog ovakvog poraza. Mi smo nakon 0:3 u poluvremnu dobro reagirali, stigli do 2:3, ali nakon toga smo počeli jurcati oko njih i raspali se. Ovo je jedniostavno neki viši nivo od našeg i poruka da trebamo raditi još dosta više nego dosad. Očekivali smo njihov pritisak od prve minute, što se i dogodilo. Znali smo da su momčad koja ne staje svih 90 minuta, to smo nažalost osjetili na svojoj koži, jer svaki njihov napada bio je opasnost za nas. Trebamo izvući pouke iz ovoga, moramo igrati brže, bili smo prespori, nismo dobro radili korekcije u obrani, malo je toga funkcioniralo. Moramo ići dalje, imam podršku momčadi i što prije se oporaviti od ovog teškog poraza - rekao je trener Dinama Sergej Jakirović.