ANKETA Dinamo je doživio užasavajuć poraz. Koji je glavni razlog?

Teške dane proživljava momčad s Maksmira, kako na domaćim terenima nakon remija protiv Rijeke (1:1) i poraza od Hajduka na Maksimiru (0:1), tako i na europskim. S velikom radosti dočekanu Ligu prvaka Dinamo je otvorio protiv Bayerna (9:2). Sasvim svjesni da nisu favoriti i da će se morati boriti svim snagama da uzmu solidan rezultat, maksimirski dečki nisu mogli zamisliti što im slijedi. Dinamo je primio devet golova! Usprkos dva zabijena to je najteži europski poraz u povijesti kluba. Ujedno, Bayern je postao prva momčad koja je protivniku u Ligi prvaka uspješno zabila devet golova.

Golove za njemački sastav zabili su Harry Kane (20-11m, 57, 73-11m, 78-11m), Raphael Guerreiro (33), Michael Olise (38, 61), Leroy Sane (85) i Leon Goretzka (90+2), dok su strijelci za Dinamo bili Bruno Petković (49) i Takuya Ogiwara (50).

U drugom kolu Dinamo će 2. listopada ugostiti Monaco, potom slijede dva gostovanja u Salzburgu (23. listopada) i Bratislavi protiv Slovana (5. studenog). U petom kolu "Modri" će ugostiti Borussiju Dortmund 27. studenog, a zatim 10. prosinca i Celtic. Potom putuju u London na noge Arsenala 22. siječnja, a natjecanje u ligi završavaju 29. siječnja domaćim susretom protiv Milana.

Podsjetimo, od ove sezone u Ligi prvaka sudjeluje 36, a ne kao do sada 32 kluba. Nema više skupina, već se igra ligaški sustav natjecanja. U prvoj fazi svaka momčad će imati osam utakmica protiv osam suparnika i skupljat će bodove za prolazak u sljedeću fazu.

Osam najboljih momčadi iz lige idu direktno u osminu finala. Klubovi plasirani od 9. do 24. mjesta razigravat će u nokaut-sistemu na dvije utakmice za plasmane u osminu finala, dok klubovi od 25. do 36. mjesta ispadaju, to jest ne nastavljaju natjecanje u Europa ligi, već za ovu sezonu završava njihova europska avantura.

