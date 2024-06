Dinamo dovodi veliko pojačanje? Plavi su već krenuli u akciju, Zajec i Marić danas su ga gledali uživo

Nogometne reprezentacije Slovenije i Armenije odigrale su ovoga utorka na ljubljanskim Stožicama prijateljski susret. On je momčadi pod vodstvom Matjaža Keka poslužio kao pripremni za skorašnji nastup na Euru u Njemačkoj. Slovenci su taj sraz dobili rezultatom 2:1, a golove za susjede postizali su Jan Mlakar, donedavni napadač splitskog Hajduka te 36-godišnja legenda slovenskog nogometa, Josip Iličić.

Nama puno važniji detalj od same utakmice bilo je svojevrsno gostovanje pojedinih članova uže uprave Dinama na tom dvoboju. Naime, u Ljubljani su ovoga utorka bili i predsjednik Dinama Velimir Zajec, ali i sportski direktor kluba s Maksimira, Marko Marić. Kako saznaje slovenski portal Ekipa24, oni su u slovenskoj prijestolnici bili zbog jednog igrača - Adama Gnezde Čerina.

Poznato vam je, vjerujemo, to ime. Radi se o nekadašnjem veznom igraču Rijeke. Ovaj je 24-godišnji igrač sredine terena rodom iz Postojne u sezonama 2020/21 i 2021/22 bio na Rujevici kao posuđeni igrač njemačkog Nurnberga. Čerin je u te dvije sezone bio vrlo važna karika u riječkoj svlačionici, odakle je otišao prema grčkom Panathinaikosu u kojem je proveo zadnje dvije sezone. Ne treba previše naglašavati povezanost Velimira Zajeca s tim grčkim klubom, tamo je Zeko ikona...

No, Slovenci pišu da će jedan od glavnih aduta Matjaža Keka za Euro u Njemačkoj zapravo teško u Dinamo. Razlog tome je aktualni ugovor koji Gnezdu Čerina za Panathinaikos veže do lipnja 2026. godine. Plus, grčki klub intenzivno razmišlja o tome da Čerinu da novi, još bolji i dugotrajniji ugovor zbog toga što su u Ateni itekako zadovoljni njegovim prezentacijama.

Čerin trenutno nema veliki i skupi ugovor s Grcima, ali novi koji će sigurno doći "na stol" u sebi će sadržavati bitno podebljane financijske stavke. Također, njegova trenutna vrijednost je prema Transfermarktu odmjerena na 3.5 milijuna eura, što bi u pregovorima zbog duljine ugovora moglo i narasti.

Ekipa24 piše da je Čerin glavna meta Dinama ovog ljeta. Pišu i da bi Dinamo mogao ponuditi dobru odštetnu cijenu Grcima, ali i povoljne uvjete za Čerinov osobni ugovor.