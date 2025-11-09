Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 46
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
OD 16 H S ISTROM

Dinamo danas igra utakmicu koju je jednostavno mora dobiti, evo gdje možete gledati

Zagreb: UEFA Europska liga, grupna faza, 4. kolo, GNK Dinamo - Celta Vigo
Foto: Igor Soban/PIXSELL
1/7
VL
Autor
Vecernji.hr
09.11.2025.
u 11:01

Puno se toga razgovaralo proteklih dana o stanju Dinama, ali i o statusu trenera Marija Kovačevića. Velik broj navijača Dinama više nije toliko naklonjen strategu Dinama, prvenstveno zbog forme Dinama koja u ovom trenutku glasi ovako; dvije pobjede, jedan remi i tri poraza u posljednjih šest utakmica.

Dinamo u sklopu 13. kola HNL-a u nedjelju od 16 sati igra u Puli protiv Istre 1961. Plavi na ovo zahtjevno gostovanje dolaze u slabom rezultatskom tonu, nakon teškog domaćeg poraza (0:3) u četvrtom kolu Europske lige protiv Celte Vigo. 

Puno se toga razgovaralo proteklih dana o stanju Dinama, ali i o statusu trenera Marija Kovačevića. Velik broj navijača Dinama više nije toliko naklonjen strategu Dinama, prvenstveno zbog forme Dinama koja u ovom trenutku glasi ovako; dvije pobjede, jedan remi i tri poraza u posljednjih šest utakmica.

- Veseli me da brzo dolazi nova utakmica. Nismo imali puno vremena za pripremu, ali najvažnije je da pokažemo karakter i vjerujem da će tako biti. Ne možemo računati na Mišića zbog žutih kartona, Valinčić, Živković i Pierre-Gabriel nisu na dispoziciji od ranije - rekao je Dinamov trener.

Hajduk je jučer uvjerljivom predstavom svladao Osijek s 2:0 i sada ima četiri boda više od Dinama koji danas jednostavno mora slaviti s obzirom na sve okolnosti. Utakmicu možete gledati na MaxSportu, a tekstualni prijenos pratiti na portalu Večernjeg lista.

Legendarni borac poslao poruku Cro Copu: Nadam se da treniraš, spreman sam za pravu borbu
Ključne riječi
Istra Dinamo

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja