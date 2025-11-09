Dinamo danas igra utakmicu koju je jednostavno mora dobiti, evo gdje možete gledati

Dinamo u sklopu 13. kola HNL-a u nedjelju od 16 sati igra u Puli protiv Istre 1961. Plavi na ovo zahtjevno gostovanje dolaze u slabom rezultatskom tonu, nakon teškog domaćeg poraza (0:3) u četvrtom kolu Europske lige protiv Celte Vigo.

Puno se toga razgovaralo proteklih dana o stanju Dinama, ali i o statusu trenera Marija Kovačevića. Velik broj navijača Dinama više nije toliko naklonjen strategu Dinama, prvenstveno zbog forme Dinama koja u ovom trenutku glasi ovako; dvije pobjede, jedan remi i tri poraza u posljednjih šest utakmica.

- Veseli me da brzo dolazi nova utakmica. Nismo imali puno vremena za pripremu, ali najvažnije je da pokažemo karakter i vjerujem da će tako biti. Ne možemo računati na Mišića zbog žutih kartona, Valinčić, Živković i Pierre-Gabriel nisu na dispoziciji od ranije - rekao je Dinamov trener.

Hajduk je jučer uvjerljivom predstavom svladao Osijek s 2:0 i sada ima četiri boda više od Dinama koji danas jednostavno mora slaviti s obzirom na sve okolnosti. Utakmicu možete gledati na MaxSportu, a tekstualni prijenos pratiti na portalu Večernjeg lista.