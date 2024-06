Dalić i Modrić odmah najavili bolju Hrvatsku: 'Moramo se pregrupirati i pokazati karakter'

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić i kapetan Luka Modrić dali su izjave na terenu u Berlinu nakon poraza od Španjolske u 1. kolu Eura (0:3).

- Nismo otvorili dobro. Čestitam Španjolskoj na pobjedi. Zaslužen poraz. Nismo bili na nivou. Bez energije i agresije. Mučili smo se, a onda smo preuzeli posjed, a onda smo primili gol iz netipične greške. Bilo je to loše. I onda, što je najgore, još primimo gol iz kornera za 0:3. To nismo smjeli dopustiti. To je dokazalo koliko smo bili dekoncentrirani. Analizirat ćemo. Ni blizu forme s treninga, dali smo im puno prostora i to je ono što te kazni. Nismo bili dobri, zakazali smo danas. Premalo agresije, djelovali smo nemoćno - rekao je Dalić na početku

Izmjene? Što je htio s njima?

- Htjeli smo vidjeti Perišića i odmoriti Luku i Kovačića. Imamo novu utakmicu, puno važniju, htjeli smo ih sačuvati. Prelako smo primali golove. Primali smo iz nekih olakih situacija i loših reakcija. Mi nismo mogli dati ni iz penala ni iz nekih drugih situacija, nismo se mogli nikako vratiti u utakmicu.

Albanija?

- Dvije su utakmice do kraja. Imamo šansu, trebamo se sad na to fokusirati i tražiti pobjedu.

Kapetan Luka Modrić najavio je bolju Hrvatsku u nastavku turnira:

- Nije jednostavno danas bilo. Jedan od tih dana kada ništa nije išlo. Nismo zabili, imali smo prilika ali nismo bili pravi. Prvo poluvrijeme falilo je energije, stajali smo daleko od igrača. Dali su nam tri gola, bilo je teško se vratiti, ali nismo se predavali. Bili smo bolji u drugom poluvremenu, ali nedovoljno da nešto napravimo. Oni su iz svih svojih udaraca zabili i to je to. Zaslužena pobjeda Španjolske, mi se moramo pregrupirati, biti bolji i znamo da nam sad igraju samo pobjede što i nije loše.

- Gubili smo duele, nismo bili pravi pogotovo u prvom dijelu. To je nogomet, to se dogodi. Što je tu je. Imamo dvije utakmice, trebamo se dignuti i biti pozitivni. Ja sam siguran da ćemo promijeniti situaciju u svoju korist. Španjolska? Znali smo da žele imati loptu i čuvati posjed. Mi nismo imali brzinu, agresivnost i trku, teško je igrati protiv takvih ekipa. Pogotovo u prvom poluvrremenu. U drugom im nismo zabili gol i unijeli ih u nervozu. Teško nam je. Pokazali smo puno puta karakter, ja sam siguran da ćemo to i napraviti u sljedećim utakmicama. Sada je pobjeda jedina opcija. Moramo proanalizirati što je bilo loše, od prvog do zadnjeg, ja sam siguran da će već za četiri dana biti bolje.