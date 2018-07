Dali prva pravila, klubove, taktiku, ali i huligane

U srijedu u 20 sati, na stadionu Lužnjiki u Moskvi, Hrvatska će se u polufinalu SP-a sučeliti s najnogometnijoj zemljom svijeta – Engleskom. Zemljom koja je izmislila moderni nogomet, koja je napisala prva pravila, u kojoj je odigrana prva utakmica, prvo lokalna, a poslije i međunarodna.

Englezi su još sredinom 19. stoljeća počeli igrati današnji, suvremeni nogomet. Sve je krenulo u engleskim javnim školama. Stvorili su prve amaterske nogometne klubove sa sjedištem u svakoj školi. No, svaka škola je imala svoja pravila pa je prilikom odigravanja utakmica dolazilo do svađa po čijim će se pravilima igrati. Zato je 1863. godine Engleski nogometni savez donio prvi skup pravila kojih su se svi klubovi morali pridržavati.

Sheffield United osnovan je 1855. godine i Fifa ga je službeno priznala kao najstariji nogometni klub na svijetu.

U idućih 10-ak godina, odnosno do kraja 60-ih 19. stoljeća osnovani su brojni klubovi po Engleskoj, no na veliku nogometnu ekspanziju čekalo se do potkraj stoljeća, kada je radnička klasa preuzela vlast nad nogometom. Tada su neki biznismeni uvidjeli da gledatelji žele vidjeti utakmice, pa su počeli naplaćivati ulaznice. A kada je nogomet postao sport na profesionalnoj razini, počeo se nezaustavljivo širiti po cijelom Otoku.

Godine 1872. Englezi su osnovali prvo natjecanje u povijesti nogometa – FA kup – te su na tim utakmicama prvi u svijetu počeli naplaćivati ulaznice. A Englezi su, naravno, prvi osnovali i vlastitu ligu, koja se neprekidno igra još od 1888. godine.

Iako su danas sve samo ne najbolji svjetski treneri, Englezi su izmislili prve nogometne taktike. Krajem 19. stoljeća njihovi su treneri shvatili da nogomet nije samo dribling, već organizirano napadanje suparničkog gola.

Prvi trener koji je jako utjecao na razvoj nogometa bio je Arsenalov menadžer Herbert Chapman, koji je 1930-ih izveo taktičku revoluciju, uveo je popularni sistem WM (2-3-2-3), jer su baš u obliku tih slova stajali igrači na terenu. Genijalni Chapman taj je sustav osmislio kako bi se što bolje prilagodio novom pravilu o zaleđu, a topnici su tako osvojili čak pet naslova engleskog prvaka od 1931. do 1938. Sve što je dobro, brzo se kopira pa su tako i Arsenalovu taktiku ubrzo kopirali najveći svjetski klubovi.

Imali su Englezi još mnogo uspješnih trenera. Bio je to sigurno George Ramsay, čovjek koji je Aston Villu vodio do 12 trofeja krajem 19. stoljeća.

A vjerojatno najveći engleski trener ikada je Bob Paisley, legendarni menadžer Liverpoola koji je s tim slavnim klubom osvojio 13 trofeja, od toga čak tri Lige prvaka, te šest puta englesko prvenstvo.

U velikane sigurno spadaju i sir Matt Busby, tvorac slavnih “Busbyjevih beba” Manchester Uniteda, a genijalac je bio i kontroverzni Brian Clough, koji je s Nottingham Forrestom dvaput bio prvak Europe. Ostaje upamćena njegova izjava: “Neću reći da sam najbolji trener, ali sam sigurno u top 1!”

Englezi su nam dali i prvog dobitnika prestižne Zlatne lopte – Stanleya Matthewsa 1956. godine. Slavio je ispred dvojice igrača Real Madrida – Alfreda di Stefana i Raymonda Kope. Matthewsovi nadimci bili su “Čarobnjak driblinga” i “Magičar”, a kakva je faca bio najbolje pokazuje to da je s vojvodom od Edinburgha gotovo svakodnevno pio čaj u Buckinghamskoj palači.

Bio je sličan današnjem Ronaldu, jer jako se brinuo za svoje tijelo. Englez je svako jutro pio sok od mrkve, a ponedjeljkom je obavezno išao u saunu radi opuštanja mišića. Izuzetno je obraćao pozornost i na to da u prehranu ubaci što više proteina, a nakon treninga uvijek je odradio dodatnih 7-10 kilometara trčanja.

Zbog toga su ga prije 60-ak godina neki gledali kao čudaka. Bio je najplaćeniji igrač svoje generacije, a zarađivao je – tek 80 funti tjedno! Kada bi se u to uračunala inflacija, danas bi to iznosilo 800 funti mjesečno!

Dali su Englezi nogometu još brojne velike igrače - Bobbyja Charltona, Kevina Keegana, Garyja Linekera, Stevena Gerrarda, Waynea Rooneya... Ali i Paula Gascoignea, koji zbog ludog i boemskog načina života nikada nije do kraja ostvario svoj potencijal, no jedini je Englez koji je u sebi imao genijalnost brazilskih nogometaša. Zanimljivo, nakon prvog dobitnika Zlatne lopte Stanleyja Matthewsa, samo su još tri Engleza dobivala tu prestižnu nagradu - Bobby Charlton 1966., Kevin Keegan 1978. i 1979., te Michael Owen 2001. godine. Za zemlju koja je izmislila nogomet, svakako premalo.

No, u jednoj drugoj kategoriji Englezi su najbolji u svijetu. Naime, dali su jedini čak pet različitih osvajača Lige prvake – Liverpool (5), Manchester United (3), Nottingham Forrest (2), Chelsea (1) i Aston Villa (1). Prvi do Engleza su Španjolci i Nijemci, s po tri različita kluba osvajača LP.

Dali su Englezi nogometnom svijetu prvi i prepune stadione, zaluđenost okruglom loptom, a dali su nam i najbolju i najglamurozniju nogometnu ligu – Premiership. Da je najbolja, pokazuje podatak da u Engleskoj kruh zarađuje čak 164 igrača koja su nastupila na SP-u u Rusiji, dok je sljedeća po zastupljenosti Španjolska liga, s 94 igrača.

Nažalost, dali su Englezi nogometnom svijetu i neke negativne stvari. Prije svega, huligane. Prvi nogometni huligani pojavili su se baš u Engleskoj, i to još krajem 19. stoljeća, a tukli su se međusobno na utakmicama tamošnjih liga. No, svijet je engleske huligane upoznao 70-ih godina 20. stoljeća, a među najžešćim bili su navijači Millwalla, Leedsa, Chelseaja, Tottenhama, Leicestera.

Najgrozniji, najtragičniji slučaj huliganstva dogodio se 1985. na Heyselu, kada su huligani iz Liverpoola skrivili smrt 39 navijača Juventusa. Zbog toga je Uefa na pet godina izbacila sve engleske klubove iz europskih natjecanja.

Nakon toga engleske vlasti žestoko su se obračunale s huliganstvom, kojeg danas praktički više nema na tamošnjim stadionima i igrališta.

Engleska nam je zaista puno toga nogometnog dala, no mi se nadamo da nam neće po drugi put dati svjetske prvake, nego će već sutra ispasti od Hrvatske.

Englezi su izmislili nogomet, no samo su jednom u povijesti osvojili svjetsko prvenstvo. Bilo je to 1966. godine u njihovoj zemlji, a do danas nismo saznali je li uopće pobjedonosni pogodak Geoffa Hursta prešao gol-liniju. No, to je bila čar, romantika tadašnjeg nogometa. Današnji VAR to bi sve pokvario...

Kultna Zlatna lopta, nagrada za najboljeg nogometaša svijeta

dijeli se od 1956., a dobitnik prve je Stanley Matthews, legendarni engleski igrač koji je igrao za Stoke City i Blackpool. Te 1956. slavio je ispred dvojice igrača Real Madrida – Alfreda di Stefana i Raymonda Kope. Matthewsovi nadimci bili su "Čarobnjak driblinga" i "Magičar".

Englezi – luzeri s bijele točke

Niti jedna reprezentacija svijeta nije toliko puta ispadala s velikih natjecanja nakon 11-eraca kao što je Engleska.

Englezi, hvala vam, izmislili ste najljepšu igru na svijetu!

