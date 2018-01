Čilić igra odlično i u četvrtom setu: Oduzeo je servis Nadalu!

Break Čilića! Odlično Marin igra i u četvrtom setu! Oduzeo je servis Nadalu iskoristivši devetu break loptu u ovom meču! Naš najbolji tenisač vodi 3:1 HUGE BREAK!@Cilic_Marin secures the first break in the fourth set! Leads 3-1. #AusOpen pic.twitter.com/rJs2teoATs — #AusOpen (@AustralianOpen) 23. siječnja 2018.

Tie-break Poluvrijeme Španjolac je osvojio 13. igru trećeg seta (7:5) i vodi sa 2:1. Nadal je poveo 2:0, Čilić je odmah izgubio poen na servisu. No, Marin uzvraća s dva uzastopna poena i izjednačuje - 2:2. Nadal je izgubio dva poena na servisu, a potom i Čilić pa Španjolac vodi 4:3. Čilić je poravnao na 4:4, no Nadal konačno osvaja poen na servisu i vodi 5:4. I dalje se igra poen za poen, Nadal je blizu osvajanja trećeg seta - 6:5. .@RafaelNadal takes a 2️⃣ sets to 1️⃣ lead! 6-3 3-6 7-6(5) #AusOpen pic.twitter.com/3Uj1UPDPQ7 — #AusOpen (@AustralianOpen) 23. siječnja 2018.

5:5 Opasno je živio Čilić u desetom gemu trećeg seta! Spasio je set loptu i osvojio servis za 5:5 What a match this man is playing... 👏#AusOpen @cilic_marin pic.twitter.com/xkd3qrseBg — #AusOpen (@AustralianOpen) 23. siječnja 2018.

Čilić izjednačio! Poluvrijeme Drugi set pripao je Marinu Čiliću! Uzvratio je Španjolcu identičnim rezultatom - 6:3! Međugorcu je bilo potrebno 48 minuta za osvajanje ovog seta. Down a set and a break, @cilic_marin responds to take the second set 6-3!1️⃣ set apiece!#AusOpen pic.twitter.com/n2l23LEDDI— #AusOpen (@AustralianOpen) 23. siječnja 2018.

Čilić poveo 5:3! Čilić je uhvatio odličan ritam i ponovno oduzeo servis Nadalu za 5:3! Marin je iskoristio treću break loptu u ovom setu i blizu je izjednačenja u setovima! DOUBLE BREAK!@cilic_marin has responded superbly and will be serving for the set.#AusOpen pic.twitter.com/djylf0D6Vb — #AusOpen (@AustralianOpen) 23. siječnja 2018.

Marin uzvraća! Marin je odmah uspio uzvratiti Nadalu! Iskoristio je četvrtu break loptu u meču i poravnao, a potom je ekspresno, bez izgubljenog poeno osvojio svoj servis za 4:3!

Break Nadala Nažalost Nadal je u petoj igri uspio Čiliću oduzeti servis te je ponovno stigao do prednosti - 3:2. Marin je uspio osvojiti tek jedan poen u ovom gemu

Prvi set Nadalu Poluvrijeme Veliku borbu gledali smo u posljednjem gemu prvog seta. Čilić je spasio dvije set lopte, ali više od toga nije mogao. Prvi set pripao je Nadalu nakon 54 minute igre - 6:3. First set goes the way of @RafaelNadal! He leads 6-3. 🚨 STAT - #Nadal has a 40-15 record against Top 10 seeds in Grand Slams#AusOpen pic.twitter.com/8XcXSBBI7w — #AusOpen (@AustralianOpen) 23. siječnja 2018.

3:3 Marin je uspio osvojiti tek dva poena u petom gemu, a onda je na njegovu servisu uslijedila prava drama. Naš tenisač uspio je spasiti čak pet break lopti i doći do izjednačenja - 3:3 .@RafaelNadal misses five break-point chances as #Cilic holds. 3-3 early in the first set.#AusOpen pic.twitter.com/jsnqEpdiqE — #AusOpen (@AustralianOpen) 23. siječnja 2018.