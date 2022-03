Bjelica otvoreno o protivniku: Tomić je možda i najbolji u ligi

Danas je na rasporedu pretposljednja utakmica 31. izdanja Hrvatskog nogometnog kupa. Nakon što je u prvom polufinalu Hajduk svladao Goricu (2:1), u drugom, znatno izjednačenijem polufinalnom dvoboju sastaju se dva kluba koja su još uvijek u igri i za prvenstveni trofej, Rijeka i Osijek, i to na Rujevici u 18 sati (HNTV). I jedni i drugi spadaju u elitno društvo pet osvajača ovog natjecanja, Rijeka sa šest naslova te Osijek s jednim.

Ove sezone Osijek bolji

– Jedna jako bitna utakmica za nas. Rekao sam i ranije, cilj je ove momčadi osvojiti Kup. Da bismo to napravili, moramo uklanjati prepreke jednu po jednu. Najprije je to bio Dinamo, sada je pred nama Osijek. To je kvalitetna ekipa, imali smo s njima dosta problema ove sezone, a sve je to zasluga njihovih igrača i trenera – uvodno je u najavi rekao strateg Rijeke Goran Tomić.

Osijek je u posljednje vrijeme svojevrsna mušterija rijeke u Kupu Hrvatske. U posljednje dvije sezone baš su im Riječani stali na put svladavši bijelo-plave u polufinalu 2020. godine (3:2) dramatičnim preokretom te prošle godine u četvrtfinalu (2:1), baš u Tomićevoj debitantskoj utakmici na klupi Rijeke, koja je u proteklih nekoliko sezona uspjela ostvariti reputaciju “kup-momčadi”.

– U zadnje tri sezone uspjeli smo u čak dva navrata osvojiti Kup. Statistika uoči ovakvih utakmica ne vrijedi puno, rezultat ovisi o trenutačnoj situaciji, formi i mnogim drugim sitnicama koje se dogode u 90 minuta. Kup je specifično natjecanje u kojem te jedna pogreška ili možda neka slabija dionica u utakmici može koštati prolaska dalje. Na nama je da maksimalno uđemo i napravimo sve da pokušamo izboriti finale – rekao je Domagoj Pavičić, sjajni veznjak Rijeke.

Unatoč vrlo dobrom omjeru u utakmicama Kupa posljednjih godina, Rijeka još uvijek ove sezone nije Osijeku zabila gol, i to u više od 270 minuta nogometa. U dva dvoboja na Gradskom vrtu momčad Nenada Bjelice slavila je s po 1:0, dok je na Rujevici jedini dosad odigrani HNL susret završio bez pogodaka.

– Dovoljno to govori o njihovoj snazi. Ali nema neke razlike u odnosu na HNL što se ovog dvoboja tiče. Mi želimo pobijediti u svakoj utakmici, a sada nema ispravka. Dat ćemo sve od sebe da izborimo finale – iskreno kaže Tomić kojeg je njegov današnji suparnik Nenad Bjelica počastio lijepim komplimentom.

– Vidjet ćemo za što će se opredijeliti kolega Tomić. Mijenjali su dosta sustav, stvarno ne znamo hoće li krenuti s četvoricom ili trojicom u zadnjoj liniji, hoće li igrati s četiri ili pet u sredini, s dvije ili tri špice. To ćemo vidjeti. Rijeka je u dobroj formi, pobijedili su zadnje tri utakmice dosta suvereno, srušili i Hajduk. Tomić pokazuje da je jedan od najboljih trenera u HNL-u, ako ne i najbolji. No imamo kvalitete za proći dalje, vjerujem da možemo biti bolji od Rijeke – rekao je osječki strateg čiji je sastav u posljednjem dvoboju odigrao 0:0 u gostima kod Lokomotive.

– U jako dobrom smo stanju, bez obzira na to što u Zagrebu nismo ostvarili rezultat kakav smo željeli jer dobro smo se oporavili. Neće biti Brleka i Malenice koji imaju povišenu temperaturu. Bartolec i Erceg neće igrati, Nejašmića možda povedemo jer nam njegovo prisustvo može pomoći u ovoj vrlo bitnoj utakmici za nas.

Nema posebne pripreme

Utakmica sezone za Osijek?

– Možda do ovog dijela sezone, jedna jako vrlo bitna, ali nadamo se utakmicama ispred nas koje bi trebale biti još važnije. Želimo proći dalje, želimo u finale. Pokazali smo da se možemo nositi protiv najjačih, nadam se da ćemo to pokazati u Rijeci i da idemo u finale. Nikakva posebna priprema, pripremamo se kao za svaku utakmicu. Želimo da ne osjete pritisak utakmice, već da uživaju u polufinalu Kupa. Očekujem kvalitetnu utakmicu i da će obje momčadi dati sve od sebe da prođu u finale, ali nadam se da ćemo to biti mi – dodao je Bjelica.

Bit će to jedan iznimno važan susret velikih hrvatskih klubova na korak od utakmice za trofej, ulozi i nagrade su ogromni, stoga jedva čekamo vidjeti tko će praviti društvo Hajduku u finalu na Poljudu u svibnju.