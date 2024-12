Bio je zvijezda u Hrvatskoj, a danas ratuje u Ukrajini: 'Užasna iskustva, gledam ljude kako umiru'

Bivša teniska zvijezda i nekadašnji 13. igrač svijeta te osvajač Umaga, Aleksandr Dolgopolov, nalazi se na prvoj liniji gdje brani svoju domovinu Ukrajinu od ruskog agresor. Svoju sportsku mirovinu sigurno nije ovako zamišljao, a podjelio je svoja razmišljanja s obožavateljima, koji suosjećaju s Ukrajinom.

- Užasna iskustva. Sjediš u rovu i nakon nekoliko rundi granata počinješ uočavati slijed. Jedan minobacač puca svake dvije minute, a drugi 40 sekundi nakon njega. Bili smo u rovu 15 sati, bili svi protiv zombija i pili energetska pića, a granate su se približavale. Prvo su bile na 30 metara, pa na 20, pa na 15 metara od nas. Mi smo bili metar ispod zemlje - poručio je ukrajinski as.

- Nedavno je poginuo jedan moj suborac, imao je 25 godina. Došao je iz Gruzije, došao da se bori za Ukrajinu i bio je to bolan gubitak za nas. Što više vremena prolazi, vidiš više ljudi kako umiru oko tebe. Sve to je ostavilo traga na meni. Nisam sretan kao prije, život je stresniji. Nekad sam bio vrlo ležerna osoba, uvijek nasmijan i spreman na šalu. Još uvijek se šalimo, ali danak rata je tu. To je psihološki iscrpljujuće i svi plaćamo za to - kaže Dolgopolov.

Danas 36-godišnjak u karijeri je osvojio jednu titulu u parovima i tri pojedinačne, dok mu se ukupna zarada procjenjuje na oko sedam milijuna dolara.