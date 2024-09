Bilić ne može ništa Gattusu. Igrači ga obožavaju, a njegova pozicija sada je još čvršća

Energičan, borben, marljiv, beskompromisan i iskren. Takav je bio kao igrač, a takav je i sad kao trener Gennaro Gattuso. Pobjeda protiv Dinama u derbiju samo je dodatno ojačala koheziju talijanskog stratega i svlačionice, ali i navijača Hajduka. Gattusova iskrenost stvorila je pak dodatni razdor između trenera, igrača i navijača s jedne strane te predsjednika Ivana Bilića i Nadzornog odbora s druge strane, nakon svega što se dogodilo s otpuštanjem Nikole Kalinića s pozicije sportskog direktora i Kalinićeve konferencije za medije na kojoj je prozvao 'vrhušku' kluba.

Utakmice s malo golova

– Za Nikolu Kalinića ne može se reći da je lažljivac. On me nagovorio da dođem u Split. Hvala mu i posvećujem pobjedu njemu. Jedino sam zbog ovih dečkiju još tu. Vesele me. Odradio sam 400 utakmica kao trener i ovo što vidim u Splitu je posebno. Momčad me slijedi, sluša me i zato napreduje. Nemam vremena razmišljati o razočaranjima. Obećane su mi neke stvari, a nisu ispunjene. Nije istina da predsjednik Hajduka i ja nismo razgovarali tjedan dana, nismo razgovarali mjesec dana. Borit ću se i dalje – rekao je Gattuso nakon 1:0 pobjede nad Dinamom u Maksimiru, a potom i odgovorio strahuje li za svoju poziciju:

– Bojim se samo smrti jer volim živjeti i volim ovaj posao pa bi mi bilo žao da umrem. Iskreno, dosta sam zaradio u karijeri da mogu živjeti ugodno do kraja života, a ovaj posao me ispunjava. Bio bih govno i mali čovjek kad bih sad napustio ove igrače. Kad to ne bih osjetio, šetao bih svoje pse u Marbelli.

GALERIJA 15.000 ljudi stiglo je na Maksimir, pogledajte atmosferu na derbiju Dinama i Hajduka

Ono što je još znakovitije jest da su i igrači vrlo jasno u izjavama stali na Gattusovu stranu u cijeloj priči.

– Nadam se da će trener ostati s nama i da se možemo iz kola u kolo dizati – rekao je kapetan Hajduka i čovjek odluke u derbiju, Marko Livaja, a zanimljivu poruku poslao je i vratar Hajduka Ivan Lučić, koji je na svojim društvenim mrežama uz fotografije slavlja pobjede napisao "Za one koji nisu tu".

Vrlo je jasno da je Gattuso uspio pridobiti svlačionicu, a po razgovorima s ljudima bliskima klubu, pa i nekim igračima, doznali smo da je tako bilo i u razdoblju kad je narativ oko Hajdukove igre bio dijametralno suprotan današnjem. Recimo, energija je bila dobra i nakon ispadanja protiv Ružomberoka u Europi. Nakon ovakve pobjede i nakon ovakve podrške Gattusu s igračke strane, predsjednik i Nadzorni odbor Gattusa nemaju pravo smijeniti koliko god lošega (čitajte: istine) rekao o njima. Zapravo, imaju pravo, ali bi bili potpuno ludi kad bi to učinili. U prijevodu, u ovom mu trenutku ne mogu ništa.

Što se tiče isključivo nogometnog i taktičkog aspekta, Gattuso je donio Hajduku upravo ono što se i očekivalo prilikom njegova angažmana – disciplinu i igranje na rezultat. Kao što smo u raznim tekstovima te emisijama i najavljivali, većina njegovih utakmica završava s 1:0 ili 0:0. O tome najbolje govori podatak da je od deset ovosezonskih utakmica Hajduk u sedam njih zabio jedan ili nijedan gol. Talijanski je nogomet u posljednjim godinama napredovao i odvojio se od obrambenog, "catenaccio" stila, ali je Gattuso i dalje njegov pobornik. Što se tiče discipline, najbolji je pokazatelj tog elementa kapetan Livaja, koji ne samo da pod Gattusom igra najbolji nogomet karijere po napadačkom učinku, nego prvi put otkako se vratio u Hajduk pridonosi ovoliko kvalitetom izvan posjeda, u obrani ili u presingu.

Pretrčao više od igrača

Ono što je također važno tijekom utakmica jest Gattusova energija. Na derbiju u Maksimiru Gattuso je bio pozicioniran taman ispred novinarske lože, pa smo mogli vrlo dobro izbliza vidjeti da je čovjek ispred klupe uz aut-liniju, bez pretjerivanja, napravio oko 100 sprinteva s jedne na drugu stranu. Pretrčao je više nego neki igrači u polju. Taj element sigurno igračima daje dodatan impuls i dodatnu motivaciju. Da se razumijemo, Gattuso nije najbolji trener na svijetu, ali isto tako nemojmo zaboraviti da ne postoji trener koji je došao u HNL a da je prije toga vodio toliko velikih klubova (Milan, Napoli, Marseille, Valencia) i toliko velikih utakmica. Talijan u svojim dosadašnjim angažmanima nije ispunio očekivanja, ali on ima dugogodišnje iskustvo rada u sredinama s velikim pritiskom i znatno većim zahtjevima nego u Hajduku. Kao što je i sam rekao, tijekom života zaradio je i više nego dovoljno i nema se čega bojati.

A kad smo već kod njegove zarade, spomenimo i to da je vlastiti novac odlučio potrošiti kako bi igrače i članove stožera nagradio nakon sjajne utakmice u derbiju. Gattuso je, naime, naručio 30-ak mobitela, iPhonea 16, koje će podijeliti u klubu. Ta će ga gesta stajati oko 40 tisuća eura, a njome je igračima htio pokazati koliko mu je do njih stalo i kako cijeni njihov napor na treninzima i utakmicama u ovoj teškoj situaciji.

VIDEO Gattuso nakon rušenja Dinama kupio 30 iPhone mobitela. Evo kome ih je poklonio