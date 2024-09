Hajduk slavi pobjedu, ali mira nema! Čistka na Poljudu mnoge bi mogla doći glave

Hajdučka tragikomedija ne bliži se zadnjem činu, a igra se u kontinuitetu već pet mjeseci, od smjene Lukše Jakobušića i dolaska novog predsjednika Ivana Bilića. Scene koje gledamo su nadrealne, odluke koje donose ključni ljudi su neshvatljive, a njihova objašnjenja potpuno suluda. Iako jasno propisana, hijerarhija u klubu više ne funkcionira – nejasno je tko vodi klub, a još manje u kojem smjeru.

Pobjeda neće unijeti mir

U taj scenarij teško su se uklapali bodovi na Maksimiru, ali Gattuso i igrači napravili su baš to – srušili su Dinamo i pobjedu posvetili Nikoli Kaliniću, direktoru kojeg više nema i koji također nije vjerovao da se tako nešto može dogoditi. Štoviše, nakon drugog kola on je objavio da je borba za naslov završena. Prava borba za Hajduk tek počinje. Pobjeda u derbiju ovaj put neće unijeti mir. Na Poljudu se spremaju velike promjene. Potvrdili su to iz Torcide i Našeg Hajduka te najavili korekcije u modelu upravljanja, s naglaskom na odgovornost za donošenje kriminalnih odluka, ali postoje i razne druge teorije i planovi oko kluba koji sada ciljano izlaze u javnost.

Varijante su različite, ali svakoj je zajednička jedna stvar – rješavanje problema koje generira ekipa iz Nadzornog odbora. Iz pojedinih izvora čuli smo da se smjena kompletnog NO-a, trenera i predsjednika spremala već prije derbija i bila bi realizirana da je Hajduk izgubio utakmicu. No, iz krugova koji su vrlo bliski hajdučkim strukturama vlasti uvjeravaju da taj plan ne postoji. Ipak, micanje Nadzornog odbora na čelu s predsjednikom Aljošom Pavelinom, koji se posljednjih dana nepovratno kompromitirao svojim ponašanjem i odlukama, nitko ne odbacuje kao vrlo izglednu i realnu mogućnost.

Pokrenuli bi se demokratski procesi, odnosno izbori za novi Nadzorni odbor pa redom dalje do ustoličenja potpuno nove uprave. Na Poljudu su to uobičajene aktivnosti, kontinuitet smjenjivanja i postavljanja novih ljudi se nastavlja, ali ovaj put Hajduk nema izbora. Trenutačno ima situaciju u kojoj trener predsjednika naziva lažovom, a predsjednik koji s trenerom uopće ne komunicira ne može ga ni smijeniti jer nema novca da isplati njegovu odštetu. Istodobno dovodi novog direktora kojem je zabranio otkazati suradnju treneru, iako je izbor stručnog stožera primaran i najvažniji posao koji sportski direktor treba obaviti.

Ima zainteresiranih za dionice

Zbog neodrživog stanja, osim o odgovornosti NO-a, sve se glasnije govori i o odgovornosti većinskog vlasnika, Grada Splita, koji je dosad čvrsto stajao uz model upravljanja i rezolutno odbacivao uplitanje politike u klub, iako su svjesni da se radi o jeftinoj floskuli i da je pitanje o budućnosti Hajduka uvijek i političko pitanje. Oko kluba ima i onih koji tvrde da ima zainteresiranih kupaca gradskih dionica, no takav proces neizvediv je na jednostavan način i sukladno zakonima. Osim ako politika ne smisli neke nove zakonske opcije, ne bi im bio prvi put.

