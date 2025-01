Austrija otima Hrvatskoj najperspektivnijeg napadača? On je 'stroj za golove' efikasniji od Livaje

Franjo Ivanović je prošloga ljeta ostvario transfer iz Rijeke u Union Union Saint-Gilloise i izvrsno se snašao u novom okruženju. Belgijski klub je dobio igrača koji je efikasniji od Marka Livaje, Ante Budimira ili Andreja Kramarića. Dapače, najefikasniji je hrvatski napadač u ovoj sezoni. U 25 je nastupa zabio čak 11 pogodaka i upisao 11 asistencija. Više o njegovom impresivnom učinku pisali smo OVDJE.

U četvrtak je predvodio svoju momčad do preokreta i pobjede nad portugalskom Bragom. U napetoj utakmici sa čak četiri crvena kartona, Ivanović je proglašen najboljim igračem. Portugalska je momčad povela u 16. minuti golom Aminea El Ouazzanija, ali u drugome poluvremenu se hrvatski strijelac probudio te iskoristio prilike u 50. i 74. minuti susreta da bi osigurao Unionu plasman u nokaut fazu.

"Jako sam ponosan na moje igrače. Imali smo dosta problema, ali svaka im čast na svemu što su pokazali u posljednjim utakmicama. Franjo je odigrao vrlo jaku utakmicu. Prije par tjedana bio je na klupi, i morao se malo preispitati. On i vratar Moris napravili su razliku. Večeras ćemo proslaviti, ali od petka se okrećemo prvenstvu", rekao je komentirao je Sebastien Pocognoli, trener Uniona. Ivanović je tako postao velika tema u Austriji čiji je portal 12terMann pisao o potencijalnom igranju Ivanovića za njihovu reprezentaciju.

"Franjo Ivanović još nije donio konačnu odluku o reprezentaciji. Ima državljanstvo Hrvatske i Austrije, igrao je za austrijsku U15 reprezentaciju, ali i za druge uzraste u Hrvatskoj. Austrijski izbornik Ralf Rangnick već je izrazio zanimanje za Ivanovića te ga pokušava pridobiti za austrijsku vrstu, ali napadač se još nije opredijelio te su i dalje sve opcije otvorene. Riječ je o napadaču koji se vrlo često postavlja na šuterske pozicije i često je u završnici. Traži situacije jedan na jedan i može dobro proći protivnike driblingom. Općenito igra s puno duela i pokazuje intenzivan stil igre, što se vidi i u presingu. Uz brojne golove, vjerojatno je i ovaj aspekt vrlo zanimljiv s obzirom na stil igre austrijske reprezentacije kojeg odlikuje intenzitet i presing. Ima prostora za napredak u zračnim dvobojima i kombinatornoj igri. No, ne smije se zaboraviti da Ivanović ima tek 21 godinu i još puno prostora za napredak‘‘, pišu Austrijanci.

Bila je to tema objave talijanskog transfer insajdera Lorenza Laporea koji je napisao: "Austrija želi preteći Hrvatsku u utrci za Franju Ivanovića." Dodaje kako je Ralf Rangnick uživo popratio Ivanovićev nastup protiv Brage time dodatno potvrđujući sumnje da ga žele dovesti prije no što to pođe za rukom Hrvatskoj. Zlatko Dalić je u studenom 2023. imao Ivanovića u pretpozivu, ali napadač još uvijek nije imao priliku nastupiti za A momčad.