Imamo novog vatrenog! Ovaj dečko mora biti u reprezentaciji, Dalić nema bolje rješenje

Franjo Ivanović, 21-godišnji napadač, belgijskog Union St. Gilloisea, najefikasniji je hrvatski klupski nogometaš u ovoj sezoni! Da, efikasniji i od Ante Budimira u Osasuni, Andreja Kramarića u Hoffenheimu, Marka Livaje u Hajduku... Naime, Franjo Ivanović s dva pogotka protiv portugalske Brage u Europskoj ligi dosegnuo je brojku od 15 pogodaka ove sezone: sedam u belgijskom prvenstvu, četiri u Europskoj ligi, tri u SuperSport HNL-u za Rijeku, te jedan u kvalifikacijama za Europsku ligu, protiv Olimpije na Rujevici. Za usporedbu, Ante Budimir za Osasunu je postigao 13 pogodaka ove sezone u 23 nastupa u španjolskom prvenstvu i Kraljevu kupu.

Sjajni Franjo Ivanović heroj je St. Gilloisea ne samo zbog njegovoga izvrsnog učinka u nacionalnom prvenstvu, u kojemu su njegovi pogoci doveli klub do treće pozicije, iza nedostižnih Genka i Club Bruggea, nego i zbog činjenice kako je ovaj belgijski klub nadomak plasmana u eliminacijsku fazu Europske lige. Trenutačno je na 15. mjestu s 11 bodova, te bi s bodom u Glasgowu protiv Rangersa u posljednjem kolu trebao osigurati doigravanje.

Zašto je Ivanovićev golgeterski učinak odjednom toliko bitan? Zato što je mladi napadač najavio ozbiljnu kandidaturu na dres A reprezentacije. Nije teško prosuditi da stanje Brune Petkovića, do sada neizostavnoga člana vatrenih, kao i mala minutaža Igora Matanovića u Eintrachtu otvaraju izborniku Daliću nove opcije za poziciju središnjeg napadača, te da u ovom trenutku nema bolje rješenje od Ivanovića.

Franjo Ivanović nominalno je još uvijek član selekcije do 21 godine, no ona se nije plasirala na Europsko prvenstvo, pa izbornik Ivica Olić nema potrebu imati u ožujku sve najistaknutije pojedince, jer njezine sljedeće službene utakmice bit će tek u rujnu. Selekcija U-21 od 19. do 25. ožujka nastupit će na međunarodnom turniru u Dohi, naravno u prijateljskim ogledima. Sve stoga upućuje kako bi Franjo Ivanović trebao postati A reprezentativac. Franjo je rođen 1. listopada 2003. u austrijskom Schwazu, prošao je sve uzrasne kategorije njemačkog Augsburga, te se u srpnju 2023. priključio Rijeci. Za Rijeku je u 51 nastupu postigao 16 pogodaka i imao četiri asistencije, a u dresu Uniona ima ukupno 11 pogodaka i tri asistencije u samo 25 nastupa. Tržišna vrijednost mu je četiri milijuna eura.

