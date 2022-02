Aplikaciju za hrvatske 'seoske' lige preuzelo je skoro 150 tisuća ljudi

Nitko nije iznenađen što u hrvatskom javnom prostoru uvjerljivo najviše pažnje u nogometu ima Prva HNL, i to oni najbolji klubovi, ali ne treba zanemariti ni da postoji velik interes za domaći niželigaški nogomet, ponajprije zbog toga što u tih liga ima puno i samim time u njima igra puno nogometaša. Međutim, u klasičnim medijima bilo je i bit će iznimno teško objediniti sve te niže lokalne lige pod jedan zajednički nazivnik, ali zato postoji netko tko se to sjetio učiniti na kreativan i praktičan način koji je svima dostupan.

Suradnja s klubovima

Marketinški stručnjak i nogometni djelatnik Romano Glavač te diplomirani programer s FER-a Rafael Sklekovac osmislili su aplikaciju HRnogomet, koja je koncipirana tako da se prate sve hrvatske nogometne seniorske lige (uz poneke veteranske, juniorske i ženske), od Prve HNL pa sve do najnižeg ranga, županijskih liga, i objavljuju temeljne informacije; ljestvice, rezultati, najbolji strijelci... Aplikacija postoji godinu i pol, a u tom razdoblju preuzelo ju je gotovo 150 tisuća ljudi, što je za Hrvatsku golem broj i tu aplikaciju čini trećom nogometnom aplikacijom po popularnosti u Hrvatskoj (iza aplikacija Rezultati i Sofascore), a ocjene korisnika na Google Playu i App Storeu su jako visoke (4,8). Takav uspjeh se rijetko postiže ne radi li se o aplikaciji s prethodnim renomeom, ali kvalitetan i neistražen koncept te dvogodišnja priprema prije njezina lansiranja glavni su razlozi takvog uspjeha.

- U kreaciji i pripremi aplikacije bilo je najteže doći do baš svih tih klubova i povezati se s ljudima za unos podataka, jer nama u svakom klubu treba čovjek za unos podataka. To su ljudi koji su fanatici za tim klubovima, većina njih i volontira. Nema načina na koji nismo dolazili do njih, preko kontakata i poznanstava, preko službenih mailova i službenih stranica sve do stranica na Instagramu i Facebooku. Uspostavljanje kontakata je jako dugo trajalo. Sva sreća da su klubovi sve to pozitivno prihvatili, zato je aplikacija tako i rasla - kaže Glavač.

Što je toliko privlačno u toj aplikaciji, osim činjenice da je besplatna? Budući da na hrvatskoj razini ukupno postoji 113 prepoznatih županijskih i regionalnih liga, a svaka od tih liga prosječno ima 350 nogometaša, riječ je o praćenju baze u kojoj je oko 40 tisuća nogometaša te tri tisuće dužnosnika klubova. Osnivači su zapravo pronašli neistraženo tržište i, logično, okupili velik broj ljudi na aplikaciji, jer svaki će nogometaš (možda i uz dodatak njegove obitelji i prijatelja) htjeti pogledati gdje se nalaze on i njegov klub. Sada kad je aplikacija već kreirana to se čini logičnim, ali trebao je to netko i osmisliti i realizirati.

Bit će i kvizova

- Najviše smo to prepoznali jer smo i sami bili amaterski nogometaši, pa smo na svojoj koži osjetili da i nižim ligama treba praćenost. Informacije su prije jako kasnile i mogle su se pronaći u nekim lokalnim medijima, pa smo vidjeli da ne postoji nikakva niželigaška platforma s pravodobnim informacijama za cijelu Hrvatsku, a imali smo i neke manje projekte u kojima smo dobili dobar uzorak koji nam je pokazao da bi to moglo biti dobro - rekao je Glavač te zaključio:

- Bude tu i odličnih konstruktivnih kritika koje nam pomognu, ali većinom su korisnici jako zadovoljni. Jako mi je drago što nas podržavaju i neki ugledni nogometaši koji na aplikaciji prate lokalni klub iz svojeg djetinjstva. U budućnosti nam je cilj obogatiti aplikaciju kvizovima i nekim zanimljivim stavkama iz Pravila nogometne igre kako bismo dodatno povisili razinu edukacije.