Zbog jedne stvari Dinamo sam sebi otežava put do titule prvaka

Dinamo je ponovno ove sezone puno teže nego što se očekivalo došao do tri boda u prvenstvenoj utakmici. Protekli vikend to se dogodilo u utakmici s Istrom, a to je već treći put da se plavi muče u utakmici s pretposljednjom momčadi prvenstvene ljestvice.

Mogli proći i 'mršavije'

U prvom ovosezonskom susretu Dinamo je u Maksimiru gubio od Istre sve do 84. minute kad je bod plavima donio Dino Perić. U drugom susretu plavi su u Puli poveli s 1:0 i otpustili gas, ali su potom Theophile i Petković dobili crvene kartone, pa je prvak Hrvatske s devetoricom igrača strepio sve do osme minute sudačke nadoknade kad je Ristovski pogodio za pobjedu Dinama od 2:0. Ni ovaj posljednji susret nije bio puno lakši. Ponovno su ove nedjelje igrači Dinama poveli u Puli s 1:0, ali još jedno popuštanje gasa koštalo ih je izjednačujućeg pogotka Miškovića. Imao je Dinamo sreće što su dvije pogreške Istre, Lisičino rušenje Ademija u kaznenom prostoru i Caseresov neoprezan start za drugi žuti odnosno isključujući crveni karton, skupo koštale Garcijinu momčad u poprilično tijesnoj 2:1 pobjedi momčadi Željka Kopića. Na kraju, rezultatski zbroj iz ta tri susreta s Istrom je i sasvim dobar, sedam bodova od mogućih devet, pogotovo uzmemo li u obzir da je Dinamo vrlo lako mogao proći i puno "mršavije".

Foto: Srecko Niketic/PIXSELL 06.02.2022., stadion Aldo Drosina, Pula - Hrvatski Telekom Prva liga, 22. kolo, NK Istra 1961 - GNK Dinamo. Trener Dinama Zeljko Kopic. Photo: Srecko Niketic/PIXSELL

Međutim, Dinamovo 'spuštanje gasa' protiv manjih HNL momčadi je problem koji se proteže tijekom cijele sezone i uz kojeg je Dinamo gubio neke jako važne bodove s kojima bi se možda već i sad odvojio od izrazito jake ovosezonske HNL konkurencije na vrhu, Osijeka, Rijeke i Hajduka. Može se to sagledati i s druge perspektive jer je u nekoliko takvih utakmica Dinamo uspio izvući sva tri boda kad je možda autsajderska momčad pokazala i više. Dinamov najčešći problem ove sezone se dogodio kad su htjeli ili biti strpljivi i koncizni na 0:0 ili mirno kontrolirati utakmicu pri vodstvu 1:0.

U ovom prvom primjeru rezultat 0:0 stajao je do 50. minute kad je Slaven Belupo poveo 0:1 na Maksimiru, a nisu plavi uspjeli izjednačiti ni do 84. kad su Koprivničani povisili na 0:2. Nešto kasnije u sezoni im je Lokomotiva zabila već u desetoj minuti, a Dinamo do kraja utakmice nije uspio izjednačiti. U utakmici protiv Šibenika na Šubićevcu Dinamo je poveo i pokušao kontrolirati utakmicu, uz doduše nešto veću aktivnost, ali kazna za 1:1 je ipak došla u 75. preko Jakoliša. Sva sreća za Dinamo, Šibenikov stoper Perić je u završnici zabio autogol za 1:2 pobjedu plavih. I protiv Lokomotive i protiv Gorice Dinamo je uspio upisati minimalne 1:0 pobjede na Maksimiru, ali obje su momčadi u tim susretima imale svoje prilike za izjednačenje, neke od njih i pred sami kraj susreta, na koje klub iz Maksimira ne bi stigao odgovoriti da su kojim slučajem realizirane.

Prilike za pričuve

Ove sezone smo, dakle, izbrojali pet susreta u kojima je Dinamo protiv manjih HNL momčadi poprilično teško izvukao tri boda, ali i dva susreta u kojima su ih te momčadi u potpunosti iznenadile i pobijedile te jedan u kojem su remizirali. Nije na odmet spomenuti ni 2:0 pobjedu protiv Hrvatskog dragovoljca, u kojoj je 'fenjeraš' lige uputio više udaraca od hrvatskog prvaka.

Foto: Srecko Niketic/PIXSELL 06.02.2022., stadion Aldo Drosina, Pula - Hrvatski Telekom Prva liga, 22. kolo, NK Istra 1961 - GNK Dinamo. Komnen Andric. Photo: Srecko Niketic/PIXSELL

Dinamo je i dalje objektivni prvi favorit za naslov Prve HNL, zbog stanja na papiru, stanja na ljestvici i navike pobjeđivanja, ali da unutar utakmice protiv ovih slabijih momčadi doda 'gas' nakon prvog pogotka ili pri 0:0 doda još malo gasa, a ne ide na alibi igru ili čuvanje rezultata, moglo bi igračima Dinama biti još i lakše i ne bi se toliko morali osloniti na dozu sreće i pogotke u zadnjim trenucima. Tada bi te utakmice bile ranije riješene, pa bi se mogli i odmarati igrači za Europu, poput Oršića, Ademija i Ivanušeca, a samim time bi se mogla dati ligaška prilika vrlo kvalitetnim pričuvnim igračima poput Bulata, Tolića, Baturine, Franjića, Menala, Špikića, Jurića i Šaranića, pa tako i novom pojačanju Emreliju.