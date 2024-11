Žiri je nezadovoljan kandidatima: Tanjur ti izgleda kao da se dijete igralo na njemu

U izazovu kutije iznenađenja Sanja Cukon oduševila je žiri svojim jelom „Šuma Striborova“ i odnijela pobjedu zahvaljujući besprijekornom izgledu, balansu okusa i tehničkoj izvedbi. Njezina pobjeda bila je značajnija i utoliko što brojni kandidati nisu zadovoljili ni osnovni zadatak, a to je zero waste, odnosno iskoristivost svih zadanih namirnica. Ovoga puta kandidati MasterChefa morali su pokazati svoju kulinarsku vještinu i održiv pristup kuhanju. Izazov je postavio fokus na zero waste filozofiju, što znači da su kandidati morali iskoristiti sve dobivene namirnice.

Natjecatelji su imali 45 minuta za pripremu svojih jela, a žiri nije planirao kušati sve, što je dodatno povećalo pritisak. Svi kandidati nisu uspjeli ispuniti očekivanja – Bonaventura je, primjerice, dobio kritiku da mu tanjur izgleda kao da se dijete igralo na njemu, a mnogi kandidati nisu iskoristili sve sastojke. Sanja, jedna od rijetkih koja je uspjela iskoristiti sve namirnice, zadivila je žiri svojim jelom nazvanim „Šuma Striborova“, impresivnim izgledom i balansiranim okusima.

Chef Stjepan ju je pohvalio: „Možemo reći da okus prati izgled i sviđa mi se doza pikantnosti u umaku. Povrće je zadržalo sve svoje nutritivne vrijednosti, ostalo je hrskavo. Svaka čast!“ Oduševljen njezinim tanjurom, žiri joj je dodijelio pobjedu u ovom izazovu. Nakon detaljne analize, žiri je odlučio uvesti kazne u sljedećem izazovu za kandidate čiji tanjuri nisu ispunili očekivanja, a to su: Bonaventura, Josip, Anamaria, Ivana, Eni, Petar, Iva i Sergio. Chef Stjepan je poručio:

„Nema više provlačenja i od vas svaki dan očekujemo više i bolje. Smatramo da se ovakvi tanjuri više ne smiju nalaziti u MasterChefu.“ Pobjednica izazova Sanja Cukon zadovoljna je uspjehom: „Drago mi je. Bez obzira na sve, uspjela sam održati kontinuitet i pripremati dobra jela.“ Sanjin trud i posvećenost pokazali su se kao pravi primjer kako izgled, okus i tehnika mogu kreirati savršen tanjur.