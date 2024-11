Tatjana se oglasila nakon što joj je Željko izjavio ljubav, osvrnula se na komentare: 'Oni siju zlo'

U prošloj epizodi 'Ljubav je na selu', gledali smo iznimno romantične scene. Naime, Željko je Tatjanu odveo na spoj, te joj je tamo izjavio ljubav. Prije toga, u Ogulinu, Željko i Tatjana odlučili su zajedno skuhati ručak, a Vesna im se pridružila. Marija je to smatrala „ulizivanjem“, a Željku je zasmetalo što se ona drži po strani dok ostali rade. Farmer je obavijestio Mariju i Vesnu da bi volio Tatjanu odvesti na spoj nasamo kako bi se još više povezali.

Tatjana i Željko krenuli su kasnije na svoj romantični spoj u spilji, a on joj je priznao da ni Vesna ni Marija kod njega nemaju šanse. Nije trebalo dugo da se prepuste jedno drugome. „Ja sam u svima tražila njega, kao što je on u svima tražio mene“, kazala je Tajči pa farmeru darovala njemu poznatu narukvicu koju je čuvala godinama, a on nije mogao sakriti suze te ju je odmah zagrlio i strastveno ljubio. „Mogu ti reći iskreno da te volim“, priznao joj je, a i ona je njemu uzvratila, „I ja tebe! Sad više ne ideš nikamo, do zadnjeg dana!“

Sada se o svemu oglasila i Tatjana, rekla je kako nije očekivala da će je Željko odvesti u špilju no da joj je to bilo lijepo i ugodno. iznenađenje. - Bilo je sasvim neočekivano od Željka da će me odvesti u špilju, ali bilo je ugodno i lijepo iznenađenje - izjavila je za RTL.hr.

Dodala je i da ju je iznenadilo što ju je poljubio te joj je rekao da ju voli. Osvrnula se i na loše komentare. - Naravno da me iznenadilo što me poljubio i rekao da me voli, iako sam znala da nakon takvog prijateljstva jedino ljubav može biti, odrasli smo i znamo što hoćemo i to nitko ne može promijeniti. Naravno da je ispunio sva moja očekivanja i uvijek će ih ispuniti. Takav je oduvijek i takav će ostati - kazala je i nastavila:

- Ovim putem zahvaljujem svim ljudima koji su uz nas, što komentarima ne siju zlo nego su realni, a svi koji siju zlo, nas se to ni malo ne dotiče i nikada neće utjecati na nas, to samo govori o njima. Hvala svim ljudima na lijepim komentarima od srca, a hvala i onima na lošim komentarima jer nas to još više jača - zaključila je.

