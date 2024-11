FOTO Dugo je nismo vidjeli! Evo kako izgleda mama Nives Celzijus

Influencerica, pjevačica i spisateljica Nives Celzijus na svom je profilu na Instagramu objavila kratku snimku sa svojom majkom Mirom Zeljković, koju ne viđamo često. Nives i njena mama družile su se s drugim članovima obitelji, a kasnije je stigla i Nivesina kći Taisha, koja radi u jednom kafiću. Mira je, već godinama prepoznatljiva po imidžu. Naime, nosi dulju crvenu kosu, te ima šiške.

Inače, Mira je Nives oduvijek velika podrška, a svako njezino pojavljivanje izazove veliki interes javnosti s obzirom na to da se rijetko kada pojavljuje. I Nives često ističe koliko je bliska s majkom. Tako je jednom prilikom otkrila kako njih dvije često razgovaraju na telefon. Nives je tada podijelila video u kojem je pokazala kako trenira, a paralelno je razgovarala s majkom.

- Dan drugi. Možete li vi gledati koliko ja mogu vrtjeti? - započela je dok je vrtjela hula hoop zatim objasnila: - Uznapredovala sam toliko da mogu vrtjeti hula hoop i tračariti s gospođom majkom na mobitel. Satima... - napisala je uz snimku na kojoj je u crnom topu i minijaturnim bež hlačicama.

Nives je, podsjetimo, nedavno objavila vrući spot za svoju novu pjesmu.

- "Moja pila" je još jedna u nizu mojih autorskih pjesama, snimljena još za vrijeme korone, ali čekala sam taj intuitivni trenutak da ju napokon predstavim publici. Često me pitaju o čemu zapravo govori pjesma. Inspiraciju sam dobila nakon sastanka s jednim regionalnim kolegom pjevačem, kada smo pregovarali oko zajedničkog dueta. Sjećam se da se u jednom trenutku malo opustio i počeo rangirati kolegice, uspoređujući ih s prijevoznim sredstvima. Od dvokotača, preko Stojadina pa sve do Bugattija. I OK, nažalost navikli smo na taj diskurs balkanskih muškaraca u kojem rado ženama "tepaju" uspoređujući ih s omiljenom limarijom, ali ipak sam bila osupnuta tolikim angažmanom oko stvaranja liste koju bi najradije "provozao". Prokomentirala sam tada da je šteta da toliko vremena troši na sanjarenje o vožnjama koje su mu nedostižne. I nakon toga je nastala Pila, kao šaljivi odgovor likovima koji bespotrebno mozgaju o neostvarivim vožnjama - zaključila je atraktivna Nives Celzijus.

