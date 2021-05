Željan je prije LJNS bio i u 'Potjeri': Da to nisam učinio prošao bih, sve je to faktor sreće

Željan Arnerić nije uspio osvojiti Rasemu u RTL-ovu showu 'Ljubav je na selu', no nije dugo tugovao jer je ubrzo pronašao srodnu dušu u drugoj kandidatkinji - Samanti. Zanimljivo je ipak, da ovo nije prvi put da je Željan bio u nekom showu na televiziji. Naime, sudjelovao je i u megapopularnoj 'Potjeri'.

Arnerić je u djelu u kojem je u minuti trebao skupiti što više točnih odgovora skupio samo dva i osvojio 7.000 kn. Na ploči je uzeo srednju ponudu, no iako je bio četiri pitanja ispred lovkinje Morane, ona ga je ipak sustigla na zadnjem i nije se uspio probiti do završne.

Foto: HRT

- U ponoć da me probudiš znam onu scenu ih Paklenog Šunda da su plesali twist, stisnuo sam C, a trebao sam A, još uvijek se pitam zašto, da to nisam prošao bih, ne bi me Morana izbacila na zadnjem pitanju - napisao je bivši kandidat na Facebooku.

Tamo je otkrio u da je na probnom snimanju bio izrazito uspješan, te znao osam od devet pitanja, a osim toga je s drugim natjecateljima uspio i pobijediti lovca.

- Sve je to faktor sreće, da sam bio na završnoj potjeri imali bi koji bod više, ali ovako ih je Morana ulovila 12 sekundi prije kraja. Još mi je na probnom snimanju Ema (natjecateljica) rekla da sam pokazao zavidno znanje, ali nema veze, zadovoljan sam - zaključio je.

