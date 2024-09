Zaradio je 380 milijuna dolara, a i dalje se vozi u podzemnoj i druži s beskućnicima

Keanu Reeves nedavno je proslavio 60. rođendan. Rođen je 2. rujna 1964. u Bejrutu kao sin britanske dizajnerice kostima Patricije Taylor i geologa Samuela Nowlina Reevesa, rodom s Havaja. Otac mu je bio heroinski ovisnik koji ih je napustio kada su Keanuu bile tri godine. Kada su se njegovi roditelji razveli, majka se preudala, pa tako još tri puta. Za dječaka to je značilo odrastanje s tri očuha i puno, puno adresa: Sydney, New York, Toronto. Promijenio je čak četiri srednje škole. Također, patio je od disleksije pa je školovanje za njega predstavljalo veliki izazov. Iako nikada nije maturirao, danas je vrlo dobar čitač.

Za Reevesa kažu da je najtužniji čovjek Hollywooda i svakako je netipičan predstavnik Hollywooda i život mu je obilježen nizom tragedija. Težak udarac doživio je kada se njegov najbolji prijatelj River Phoenix predozirao 1993. u dobi od 23 godine. Taj ga je tragični gubitak pratio cijeloga života jer se s time nikada nije pomirio. “River je bio izuzetan čovjek i glumac. Izvrsno smo se slagali i jako mi nedostaje. Često mislim na njega”, rekao je jednom prilikom Keanu Reeves. Pet godina nakon smrti Phoenixa, 1998. godine glumac je upoznao ljubav svoj života, mladu američku glumicu Jennifer Syme. Ubrzo su se zaljubili i već iduće godine Jennifer je nosila njihovu kćer. Nažalost, u osmom mjesecu trudnoće Jennifer je izgubila dijete.

Smrt njihove kćerkice ih je razdvojila, no ostali su dobri prijatelji. No, Jennifer se ubrzo odala porocima i samo 18 mjeseci kasnije poginula u teškoj automobilskoj nesreći vraćajući se s partyja Marilyna Mansona. Keanu je nakon njezine smrti bio potpuno shrvan, odgodio je sva snimanja, a godinama poslije govorio je kako zbog svega što je proživio ne želi ozbiljnu vezu ni djecu. U intervjuu za Parade 2006. godine, govoreći o gubitku Jennifer, izjavio je: “Bol mijenja oblik, ali nikada ne prestaje.” Uskoro je i njegova sestra teško oboljela. Unatoč svemu, Keanu je ustrajao u životnim borbama. “Čak i kad je suočena s tragedijom, snažna osoba može napredovati. Što god da se događa u tvom životu, ti to možeš nadići. Život je vrijedan življenja”, kazao je. Umjesto samosažalijevanja i poriva da za svoje gubitke okrivi ovaj okrutan svijet, Keanu ga je pokušao promijeniti i učiniti boljim za život. Nakon što joj je dijagnosticirana leukemija, Keanu je postao skrbnik svoje sestre. Tijekom njezina desetogodišnjeg liječenja nebrojeno je puta donirao novac dječjim bolnicama i udrugama za borbu protiv raka.

Čak je i sam pokrenuo vlastite donatorske kampanje, no odbio je da se njegovo ime veže uz njih. Za razliku od većine hollywoodskih glumaca Keanu ne živi u vili, nema tjelohranitelja niti nosi dizajenersku odjeću iako si sve to može priuštiti jer se njegov imetak procjenjuje na više od 380 milijuna dolara. Keanu se i dalje vozi podzemnom željeznicom, a u rujnu 1997. godine paparazzi su fotografirali Reevesa u zapadnom dijelu Hollywooda kako sjedi uz pločnik i druži se s beskućnikom. Dugo su razgovarali, muškarac mu je pokazivao svoje stvari, a potom su podijelili bocu soka.

Poznato je da u kazalištu uvijek sjedi među “pukom” na jeftinim sjedalima, da voli u kino otići sam, samo u društvu kokica te da mu slava baš i nije najdraža stvar na svijetu. Kao da je uvijek, onako, blago potišten i “sanja o danu kada će hodati ulicom i slušati ljude kako razgovaraju o moralu, održivosti i filozofiji, umjesto o Kardashianima”. Te 2010. pojavile su se slike “tužnog” Keanua koji jede sendvič na klupi, što je dovelo do pojave internetskog fenomena “Tužni Keanu” i do proglašavanja 15. lipnja neslužbenim danom “Razvedri se, Keanu” (engl. “Unofficial Cheer-up Keanu Day”) na Facebooku.