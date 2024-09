Stanje kod Ivice je alarmantno, liječnica kaže: Vidim srce, no ne mogu ništa izmjeriti zbog konstitucije pacijenta

Počela je nova sezona showa "Život na vagi" u kojem se kandidati uz stručnu pomoć trenera i nutricionista pokušavaju riješiti viška kilograma i usvojiti zradvije životne navike. Ove sezone Antonija i Ivica postali su par izvan konkurencije jer ulaze u 'Život na vagi' pod posebnim uvjetima - ne sudjeluju u izazovima i treniraju prema propisanom programu sve dok treneri i liječnici ne budu rekli drukčije. U emisiji koja je emitirana sinoć Antonija i Ivica razgovarali su s liječnicima, a treneri su priznali da se dosad nisu susretali s takvim slučajevima. Liječnici su zaključili da je trenutačno neki intenzivan program za njih previše rizičan jer zbog njihove debljine nisu mogli napraviti sve pretrage poput ultrazvuka srca.

„Teško mi je slušati ovo sve“, rekao je Edo, a liječnici dodali kako im ne žele zabraniti sudjelovanje u showu jer bi to za njih trenutno bilo gore. „Ovo je zadnji trenutak da pomognete sebi i da vam treneri pomognu i naprave možda jedno malo čudo“, rekli su liječnici, a treneri ih ohrabrivali kako ne očekuju rezultate preko noći, to će biti mali koraci svaki dan. Ivica je ispričao kako ima bolove u leđima i zglobovima, a liječnica koja mu je radila ultrazvuk srca je rekla: ''Vidim srce, no ne mogu ništa izmjeriti zbog konstitucije pacijenta...'' i dodala kako je jedini način da vidi njegovo srce preko EKG-a. ''Nalaz je uredan, osim što ima blagu tahikardiju, to jest ubrzani rad srca što ide uz njegovu tjelesnu težinu. Liječnik je komentirao kako neke pretrage s njim uopće nisu uspjeli napraviti, prenosi RTL.

VEZANI ČLANCI

''Nismo mogli napraviti ultrazvuk srca, ergometriju. Naši kardiolozi i liječnički tim su zaključili da bi ovako jedan tretman u ovom trenutku za vas bio pretjerano rizičan'', rekao je liječnik. Ivica je komentirao kako nije bio svjestan da je stanje toliko alarmantno.

Ivica (41) je na prvom vaganju imao 244,3 kilograma i time je postao najteži kandidat u svih osam sezona! „Nije to baš lijepo čuti, ali ja ću pokazati da i najveći mogu uspjeti!“ rekao je Ivica i otkrio da nitko zapravo nije znao koliko točno ima kilograma. „Zbog te debljine se ne mogu normalno odjenuti, obuti, okupati, sjesti u traktor ili auto, biti vatrogasac, puno hodati, sagnuti se, ići u šetnju sa ženom i djecom…“, nastavlja Ivica koji je najtužniji što nije dobar primjer svojoj djeci zato što se toliko zapustio i zato što najviše s njim jedu nezdravu hranu. „Moja su djeca moj najveći motiv za prijavu u show“, priznaje ponosni tata koji jedva čeka da se može igrati s njima. „Divim se svima koji su bili u 'Životu na vagi' i uspjeli u svojoj namjeri da skinu kilograme“, rekao je Ivica kojem je supruga najveća podrška na ovome zahtjevnom putu.

Njegova suborkinja na tome putu sada će biti Antonija (28) iz Stobreča kojoj je vaga pokazala 214,2 kilograma i tako je postala najteža kandidatkinja svih osam sezona showa, a njezini su najbliži sretni što je odlučila potražiti pomoć i prijaviti se u 'Život na vagi'. „Sama ne mogu. Želim se pokrenuti, sačuvati svoje zdravlje i da dalje mogu nastaviti normalno živjeti“, iskrena je Antonija koja priznaje da se, baš kao i Ivica, s uvredama susreće od osnovne škole. „U posljednje vrijeme, koliko god mi je teško priznati, teško mi je izaći među ljude jer me neprestano gledaju“, nastavlja Antonija i odlučno kaže kako prije nije bila spremna izboriti se za sebe, ali sada je došao taj trenutak. Mlada Dalmatinka ima puno želja, ali ipak joj je najvažnije da bude sigurnija u sebe i da se zavoli te zaključuje: „I nadam se da ću za pet godina biti mršavija nego sada. Ovo mi je posljednja šansa da budem sretna i da imam normalan i kvalitetan život.“

VIDEO Ana Begić Tahiri o problemima s kilažom: 'Sve je krenulo kad sam radila u slastičarni'