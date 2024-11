Zagrebačka glumica zabrinula snimkom: 'Bilo me sram ovo objaviti'

Tena Sakar Vukić (37) uspješna je glumica i influencerica, zaljubljenica u trčanje koja je među rijetkima u Hrvatskoj javno priznala da se bori sa psihičkim poremećajem. O tome educira svoje pratitelje na društvenim mrežama, te često govori o svom iskustvu. Tena se bori s dijagnozom bipolarnog afektivnog poremećaja. Trinaest godina mučila se i imala čak deset hospitalizacija, a posljednjih godina je u remisiji. Nažalost, to ne znači da joj sada u životu sve ide glatko, a često podijelila s kakvim se poteškoćama nosi.

Naime, glumica se snimala u trenutku kada su joj se pojavile nelagodne misli, iako ni sama nije znala razlog tih misli s kojima joj se jako teško boriti. “Evo samo mali pozdrav. Svi vi koji ste danas loše ili se osjećate loše jer vam jednostavno nije do života, samo znajte da niste sami, jer meni je trenutačno isto tako i jako mi je teško. Ta anksioznost i panika koja me hvata iznutra s nekim razlogom očito, ali opet ništa se konkretno ne događa, onda je to teško. Teško je to prožvakati”, govorila je glumica jedva susprežući da ne zaplače.

“Hvala Bogu nije manija i depresija u pitanju, kao inače, što mi je kroz 14 godina bolesti stavljalo, ali evo nisi sam i ako isto razmišljaš da ti se isto ne živi ovaj život, nisi sam. Ali vrijedi se boriti makar je i meni nekad teško povjerovati u to, ali vrijedi”, poručila je glumica u videu na Instagramu te dodala u opisu da ju je bilo sram ovo objaviti.

Pratitelje je njega objava zabrinula, a mnogi su htjeli doznati više o njenom stanju. Jedna pratiteljica upitala ju je je li u videu proživljavala napadaj panike. “Ne panika, nego više osjećaj gušenja i da ne mogu, ali da čudno za objasniti, panika je pozadinska kod mene pa preraste nekako u anksioznost i strah”, opisala je Tena.

Njena objava pomogla je nekim njenim pratiteljima. “Znači nemam bipolarni ali već se preko 10 godina borim sa sinovom dijagnozom autizma. Deset minuta prije ove objave je imao ispad bijesa koji me je toliko fizički a još više psihički slomio .Ova objava nije mogla doći u boljem trenutku, hvala ti”, poručila je glumici jedna pratiteljica. Drugi pratitelji glumici su uputili riječi podrške. Poručili su joj kako nema razloga za sram te kako ni ona nije sama.

Podsjetimo, Tena na svom Instagramu i TikToku educira pratitelje o mentalnom zdravlju, a prošle godine u intervjuu nam je otkrila je li joj bilo teško u početku priznati da se i sama bori sa psihičkim poremećajem?

– I je i nije. Nikada nisam skrivala da imam psihičku bolest, ali javno počet stvarati sadržaj dostupan cijelome svijetu u koji unosite svoja najintimnija osobna iskustva s bolešću iznimno je teško. Najteže je donijeti tu odluku jer imate strah da je puno toga na kocki, iako zapravo i nije. Općenito govoriti o bolesti nije lako, a pogotovo kada se radi o mentalnim poremećajima jer oni ipak još uvijek nose sa sobom određenu stigmatizaciju. Tek kada sam prije dvije godine javno izjavila da imam bipolarni poremećaj, počela sam stvarati sadržaj na temu mentalnog zdravlja. Prije ne jer bi to bilo neiskreno, a toga su ionako društvene mreže pune. Sa svojom publikom želim potpuno iskren i transparentan odnos i zato imam pravu jednu zajednicu koja je moja digitalna obitelj – rekla nam je tada Tena.

