Vivien iz 'Ljubav je na selu' otkrila da je prekinula vezu s 19 godina starijim: 'Baš sam tužna, ali neću se ponižavati'

Vivien Kurtović mnogima je poznata kao kandidatkinja RTL-ove reality emisije "Ljubav je na selu", no okušala se i u glazbenom spektaklu "Superstar". Toni je nju izbacio kao prvu natjecateljicu na svojoj farmi, no mladoj Novosađanki njegova odluka nije zasmetala. Otkrila je kako je ljetos pronašla ljubav, no sada je podijelila kako je ta veza pukla. Naime, očekivala je da će ju, sada već bivši partner, uskoro posjetiti, no to se nije dogodilo. "Nije došao. Baš sam tužna, ali neću trčati za njim i ponižavati se", rekla je za RTL.hr reality zvijezda. Ranije je podsjetimo, komentirala kako se ovog ljeta posvetila snimanju glazbe, a progovorila je i o misterioznom Talijanu u kojeg se zaljubila.

- Lijepo sam se provela te sam upoznala brojne divne i drage ljude s kojima sam i dalje u kontaktu. I mogu reći da me nekako ta emisija usmjerila dalje ka životu i izboru svojih partnera te prijatelja, kazala je za net.hr.

Vivien je ovo ljeto obilježio poseban muškarac kojeg je upoznala u Crnoj Gori. Misteriozni Talijan odmah je osvojio mladu glazbenicu te je njihovu vezu ovjekovječio prstenom, no još uvijek nije riječ o prosidbi.

"Na njegov šarm sam pala kao što kruška padne s grane. Dobila sam prelijep poklon i osjetila sam da je to jako lijepa ljubav i odmah su mi zaigrali leptirići u trbuhu. Prosidba? Vidjet ćemo što Bog da i kako se budu zvijezde na nebu poklopile", objasnila je.

Njen novi muškarac stariji je 19 godina, no veća razlika u godinama Vivien ne predstavlja problem.

"Volim starije muškarce. Klinci su malo neozbiljni, a 19 godina razlike meni apsolutno ne smeta, godine su samo broj. Mogu reći da je ulovio premiju!", otkrila je.

Par trenutno živi odvojeno na velikoj udaljenosti, ali pokušavaju održati bliskost i povjerenje.

Inače, Vivien je nedavno izdala i pjesmu "Gori Balkan", a nada se i nastupu na Euroviziji. U razgovoru za RTL.hr otkrila je da ju je upravo nova ljubav inspirirala za novu pjesmu.

U Crnoj Gori na moru sam upoznala svoju ljubav, zaljubila sam se na prvi pogled i osjetila sam sve čari mora i sreće u ljubavi. Divan je. Pruža mi punu podršku i ljubav", dodala je.

Osvrnula se na Tonijevu obitelj. "Zaista smatram da je meni Tonijeva obitelj dala punu podršku, jako sam ih zavoljela, jako su ugodni ljudi i želim im sve najbolje u životu, a što se tiče Valentine i Tonija, pa neka imaju mirne noći. Imala sam i ja mirne noći. Imala sam i miran let do Crne Gore, tamo me je Amorova strelica pogodila i snimila sam pjesmu i spot, upoznala sam fatalnog frajera, svojim me je pogledom zaveo", ispričala je Vivien. Komentirala je Valentininu izjavu da je imala najmirniju noć s Tonijem otkad je Vivien otišla. "Što se događalo poslije mog odlaska s farme me ne zanima, a još manje da li je Valentina imala mirnu ili burnu noć", zaključila je.

