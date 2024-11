Sementa Rajhard o prvim dojmovima nakon rođenja sina: 'Definitivno je izazovno ovaj put'

Glumica i pjevačica Sementa Rajhard nedavno je rodila svoje prvo muško dijete, sinčića Vitu. Sementa i njezin suprug, poduzetnik Vanja Brundula, tako su svojoj četverogodišnjoj kćerkici Stelli pridružili mlađeg brata. O prvom iskustvu nakon što je njezina obitelj postala bogatija za još jednog člana Rajhard je progovorila za medije.

- Definitivno je izazovno ovaj put. Stella je divna prema braci, zaštitnički se postavila od samog početka jer smo puno komunicirali s njom o tome da će puno toga biti drugačije. Naravno, zbunjena je i želi da sve ostane isto, ali svakim danom nam ide sve bolje. Naravno, mi smo mirniji jer sada već puno toga znamo unaprijed, znamo riješiti situacije. Za sada smo staloženi, umor nas još nije svladao, ali hoće, naravno. Ništa nije idealno, pa kako je svima, tako je i nama - izjavila je glumica u razgovoru za Net.hr.

Pritom je otkrila i traže li ona i suprug pomoć od roditelja: - Moji su mi vrlo blizu, kao i Vanjini, i zapravo nam, iako ne tražimo, pošalju ručak ili desert, kao da se dogovaraju. Odu u trgovinu ako mi ne stignemo. Zaista smo sretnici i zahvalni smo, a sve ostalo je na nama - kaže Sementa. Dolaskom djeteta stižu i novi izazovi poput neprospavanih noći, a pjevačica je na to već spremna: - Stella je zaista spavala cijelu noć. Moram priznati da i Vito ima dobre noći, ali ima i noći kad smo budni po tri sata u komadu. Ali sve je to normalno, preživjet ćemo. Bitno je da su dječica zdrava, a sve ostalo se riješi - zaključila je Rajhard.

Podsjetimo, prošli tjedan 33-godišnja Riječanka na svom je Instagram profilu objavila da su ona i poduzetnik Vanja Brundula dobili drugo dijete. Nakon kćerkice Stelle, sretna obitelj postala je bogatija za sinčića kojem su nadjenuli ime Vito. - Ljubav zauvijek. Vito - napisala je u opisu objave u kojoj možemo vidjeti prve zajedničke prizore Stelle i Vita.

Čestitke roditeljima stizale su sa svih strana: - "Čestitam maco", "Čestitke ponosnim roditeljima", "Mala cimerica ga puno pozdravlja", "Čestitam od srca na prinovi" - neki su od mnogobrojnih komentara pratitelja. Zanimljivo, glumica i pjevačica ime za sina osmislila je još prije pet godina: - Prije pet godina smo imali to ime ako bude dečko i ostvarilo nam se i jedva čekamo to malo stvorenje da ga nazovemo tim imenom - rekla je prije Sementa u intervjuu za In Magazin.

Sementa je u lipnju otkrila da je trudna već četiri mjeseca, te da dječačić na svijet dolazi ove godine. S Vanjom već ima jedno dijete. ''Trudna sam. Čekamo našu prinovu, četiri mjeseca je prošlo. Kćerkica zna, jedva čeka, za sada... Naravno da će biti ljubomore, to je normalno, sve joj pokazujemo kako će to biti. Čeka nas uzbudljiva godina'', kazala je za Story te dodala: ''Dečko nam dolazi. Razmišljali smo o imenu, ali to ćemo još zadržati za sebe.''

Glumica i poduzetnik vjenčali su se u lipnju prošle godine. Bračne zavjete izmijenili su u Gornjoj Stubici u dvorcu Oršić, lokaciji koja je zaista bajkovita. Na svadbi su među uzvanicima bile i mladenkine kolegice Vanda Winter, Martina Stjepanović Meter te Katarina Baban, a one su i podijelile prve fotke s vjenčanja na društvenim mrežama. Na vjenčanju je pjevala Vanna. Vanja i Sementa imaju kćer Stellu, a sudbonosno 'da' rekli su već 2019. kod matičara. Učinili su to u krugu obitelji, a javnost je tu lijepu vijest doznala tek godinu dana kasnije.

