Xiang iz Superpara: Ljudima je zanimljivo to što sam Kinez iz Bosne s bosanskim smislom za humor

U trećoj sezoni showa “Superpar” gledateljima su predstavljeni novi parovi iz Bosne i Hercegovine, Slovenije... pa čak i jedna natjecateljica iz daleke Kenije. Za bogatu nagradu od 100 tisuća kuna ove sezone bore se i Xiang i Admira iz Bosne i Hercegovine, a simpatični Xiang, koji je pod nadimkom Kinešče poznat i slavan na društvenim mrežama, zadobio je u startu simpatije gledatelja RTL-ova showa. Xiang i Admira upoznali su se preko društvenih mreža, a razloge zbog kojih su se prijavili u show otkrio nam je Xiang.

– Prijavili smo se da upoznamo nove ljude i Enisa, da se zabavimo i da se malo osamostalimo (smijeh). Admiru sam upoznao preko društvenih mreža i samo nakon jednog dana dopisivanja odlučili smo se upoznati. Sjeo sam u auto i otišao po nju – priča nam 19-godišnji Zhenwei Xiang. Sudjelovanje u showu im je već sada pomoglo da nauče nešto novo jedno o drugome i da učvrste svoju vezu. – Prije svega smo dosta toga naučili jedno o drugom, što ne možete dok s nekim ne počnete živjeti. Također smo naučili da su ljudi dosta komplicirani, da svatko ima drukčije navike i da se nekad teško prilagoditi, a nekada lako. I da vas ljudi mogu baš povrijediti, ali nenamjerno. S Admirom se najviše svadim zbog toga što su nam karakteri različiti, i to uglavnom zbog sitnica. Ona se brzo naljuti, no brzo je i prođe, a ja nisam takav – objašnjava Xiang. Već sedam godina Xiang, inače rodom iz Kine, s obitelji živi u Bosni i Hercegovini, u Gračanici gdje njegova obitelj vodi trgovinu kineskom robom.

– U BiH došao sam s roditeljima prije sedam godina, oni su, naravno, došli zbog posla, bave se trgovinom. Moj daidža (ujak) došao je prije i rekao mojim roditeljima da je lijepo u Bosni i da se presele – priča taj youtuber i influencer. Dolazak u novu sredinu, u kojoj nitko ne govori njegov jezik, simpatičnom Xiangu nije bio velika prepreka i brzo se uklopio u novo okruženje. – Naučio sam bosanski jezik u školi i s rajom. Admira mi je također puno pomogla. Ovdje mi nedostaju sestra i rodbina koji žive u Kini, ali i kineska hrana! Prije pandemije išao sam u Kinu svake godine, ali sad ne idem, no jedva čekam da opet odem – kaže Xiang. Objašnjava nam i koje običaje posebno voli u svojoj novoj domovini. – Jednostavno sam se navikao na sve, kao da sam rođen u Bosni, ja sam pravi Bosanac. Volim i običaje u Bosni, pogotovo kad na Bajram i Božić idem prijateljima da zajedno slavimo. I u Kini ima raznih običaja, a jedan od njih je da nekomu tko vam je nekada pomogao, uzvratite pomoć kada mu to bude trebalo – priča nam Xiang, kojeg u BiH, pogotovo zahvaljujući društvenim mrežama, poznaju po nadimku Kinešče. Pitamo ga smeta li mu taj nadimak.

– Ne smeta mi, nikad ga nisam shvatio kao uvredu. Do nadimka je došlo spontano, ljudima je bilo teško zapamtiti moje ime i jednostavno su me tako počeli zvati i ja sam to prihvatio. Priznaje da je u školi bilo situacija kada su mu se djeca rugala i zadirkivala ga, ali brzo je sklopio prijateljstva s njima i kaže da nikada nije imao neugodnih situacija zbog toga što je Kinez. Nije očekivao da će mu nakon jednog videa objavljenog na TikToku ljudi slati toliko zahtjeva za praćenje na društvenim mrežama, niti da će njegovi videi postati tako popularni. Otkrio nam je i svoju dobitnu kombinaciju za uspjeh. – Pa postao sam popularan nekako spontano, ljudima je valjda zanimljivo to što sam Kinez iz Bosne s bosanskim smislom za humor. Još mi je uvijek neobično kada mi ljudi prilaze na ulici da se fotografiramo. Ali mi se i sviđa, radim ono što volim – s osmijehom kaže Xiang. Admira ga je, ističe, osvojila lijepim izgledom, ali i svojim karakterom i ponašanjem, a uz nju je zavolio i grah, a ona “noodlese”. Na pitanje zašto misli da su on i njegova djevojka superpar, jednostavno je odgovorio: – Zato što za nas navijaju cijela Kina i BiH.

