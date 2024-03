Vrući kadrovi novog Bonda u Hrvatskoj, pogledajte što je radio na ovom otoku

Aktualni britanski glumac Aaron Taylor-Johnson (33) prošlog je ljeta u društvu svoje obitelji posjetio Hrvatsku, kako navodi Kult Plave Kamenice. Smjestili su se u Villi Nai na Dugom Otoku povodom snimanja nove reklame za Armanijev parfem Aqua di Gio. Video koji prikazuje holivudsku zvijezdu kako u izazovnom izdanju skače s kamenih litica u more snimljen je u parku prirode Telaščica, a besprijekorna produkcija uspjela je dočarati mediteransku atmosferu jedne od najluksuznijih destinacija Lijepe naše.

Johnson, čiji isklesani torzo privlači glavninu fokusa Armanijevog promotivnog snimka, izazvao je veliku pažnju javnosti nakon što je prošlog tjedna britanski tabloid The Sun prenio bombastičnu vijest da je glumcu ponuđena uloga tajnog agenta Jamesa Bonda. Iako još ništa nije službeno potvrđeno, zvijezda filmova kao što su "Noćne životinje", "Brzina metka" i nadolazeća Sonyjeva uzdanica "Kraven the Hunter" sasvim sigurno drži jednu od vodećih pozicija za nasljednika Dainela Craiga kao kultnog britanskog špijuna kodnih oznaka 007. Neki od njegovih konkurenata su još jedan Britanac Henry Cavill i svježi osvajač Oscara za najbolju glavnu mušku ulogu u filmu "Oppenheimer" Cillian Murphy, a dugo vremena se spekuliralo da će uloga pripasti Idrisu Elbi koji bi tako postao prvi tamnoputi agent u službi njezinog Visočanstva.

Galerija: John Cena na pozornicu Oscara došao potpuno gol

Taylor-Johnson je doživio proboj nastupom u teen komediji iz 2008. 'Angus, Thongs and the Perfect Snogging', dok je još veći uspjeh postigao glumeći u filmu 'Kickass' dvije godine kasnije. Zlatni globus osvaja u kategoriji najboljeg sporednog glumca za ulogu u 'Noćnim životinjama' neo-noiru u režiji modnog dizajnera Toma Forda iz 2016. godine. Od globalnih financijskih uspješnica, pamtimo ga i kao Pietra Maximoffa u filmu "Osvetnici 2: Vladavina Ultrona" snimljenog pod okriljem Marvelovog filmskog svemira. Ako mu kojim slučajem uloga Bonda pripadne, to će ga učiniti sedmim glumcem koji na velikom platnu utjelovljuje legendarnog špijuna.

Podsjetimo, pored budućih profesionalnih angažmana, nagli skok popularnosti bacio je svjetlo i na Johnsonov privatni život. Naime, ljubimac pripadnica ljepšeg spola u sretnom je braku s 24 godine starijom filmskom redateljicom Sam Taylor-Johnson (57).

Vezani članci:

Unatoč njegovanju spokojnog odnosa par se često nalazi na udaru negativnih komentara dežurnih kritičara koji se užasavaju nad razlikom u njihovim godinama. Tim povodom glumac je dao izjavu za medije: - Ono što morate shvatiti je da sam ja s 13 godina radio stvari koje većina ljudi radi u dvadesetima. Radite nešto što je drugima prebrzo? Ja to ne razumijem. U kojoj biste brzini trebali uživati u životu? Bizarno mi je to. Nemam ništa za skrivati, i siguran sam u ono što imam - ispričao je za časopis Rolling Stone.

- Osjećam se zaštitnički. Jako je teško. Postoji dio mene koji osjeća da, ako nešto ne uspije, glavni dio krivice snosim upravo ja. Ljudi vide i percipiraju ovu stvar oko moje karijere i to je u redu. Ali ja samo pokušavam uskladiti obitelj i posao. Radim normalne stvari, odlazim zubaru. Karijera ne mora nužno biti u drugom planu, ali je potrebno drugačije razmišljati o odlukama koje donosite - zaključila je filmska zvijezda.

Video: 7 najvećih skandala Oscara: "upetljani" su i Angelina Jolie, Halle Berry i Marlon Brando