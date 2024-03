Baby Lasagna objavio nove fotografije, obožavatelji suglasni: 'Izgledaš kao Nikola Tesla'

Hrvatski predstavnik na ovogodišnjem Eurosongu Baby Lasagna podijelio je novi set fotografija na svom Instagram profilu. Objavio je četiri crno-bijele fotografije na kojima je pozirao u crnom odijelu s bijelom košuljom i zalizane kose. Na zadnjoj fotografiji pozirao je s djevojkom Elizabetom Ružić.

"Želim biti jedan od onih gradskih momaka", napisao je u opisu objave, referirajući se na svoju pjesmu "Rim Tim Tagi Dim" s kojom će predstavljati Hrvatsku na Eurosongu ovog svibnja u Švedskoj.

Novim "retro" fotografijama oduševio je svoje pratitelje. "Izgledaš tako lijepo i tako napredno", napisao mu je obožavatelj koji se također referirao na pjesmu Baby Lasagne. Jedna pratiteljica napisala je: "Lički korijeni, isti Tesla iz mladih dana", dok je drugi dodao: "Mislio sam da je to slika Nikole Tesle ili nekog književnika."

Osim toga, pratiteljima se jako sviđa odnos Baby Lasagne odnosno Marka Purišića i djevojke Elizabete, a mnogi su mu pisali i "Zagreb 2025", aludirajući na pobjedu mladog Istrijana na ovogodišnjem Eurosongu.

Podsjetimo, Baby Lasagna favorit je ovogodišnjeg natjecanja prema eurovizijskim kladionicama. Naime, od 29. veljače na prvom je mjestu i tada je imao 14 % šansi za pobjedu. Do danas, šansu su mu rasle do 21 %. Što se tiče YouTube pregleda, Baby Lasagna skupio je dva i pol milijuna pregleda na spotu koji je objavljen na njegovu kanalu, dok nastup u finalu Dore koji je objavljen na službenom YouTube kanalu Eurosonga ima više od 3.2 milijuna pregleda.

Prije samog polufinala, Baby Lasagna nastupio je na dodjeli prve medijske nagrade u Hrvata, Večernjakove ruže, koja je ove godine proslavila svoj 30. rođendan. To je bio njegov prvi nastup nakon pobjede na Dori, a glazbenika sada čekaju nastupi na zabavama uoči samog natjecanja.

"PrePartyES 2024" održat će se od 28. do 30. ožujka u Madridu, a Baby Lasagna nastupit će u subotu, 30. ožujka. Uz Baby Lasagnu, pjevat će i mnogi drugi ovogodišnji predstavnici, ali i brojni prethodni eurovizijski predstavnici. Warm up show "Eurovision In Concert 2024." u održat će se u dvorani AFAS Live u Amsterdamu 13. travnja, a tamo će također nastupiti umaški glazbenik, javio je tada HRT.

"Bit će novih stvari na pozornici, novih ljudi, malo veći naglasak na mačke, nova koreografija, nova odjeća", poručio je Baby Lasagna u vezi s nastupom na prestižnom natjecanju. On će nastupiti u prvom polufinalu, 7. svibnja, u prvom dijelu večeri. Osim Hrvatske, prvo polufinale rezervirano je za nastupe Ukrajine, Cipra, Poljske, Srbije, Litve, Irske, Slovenije, Islanda, Finske, Portugala, Australije, Azerbajdžana, Moldavije i Luksemburga, koji se vratio na Eurosong nakon stanke od 31 godine.

