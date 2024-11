Vječnu djevojčicu Hollywooda dugo su gledali kao na još jednu plavušu, a danas izaziva poštovanje

Premda su Scarlett Johansson ispočetka gledali kao na još jednu holivudsku plavušu, danas je glumica koja izaziva poštovanje. Vješto kombinirajući zahtjevne nezavisne drame i uspješne akcijske blockbustere postala je ne samo jedna od najcjenjenijih već i najprofitabilnija glumica u filmskoj tvornici snova. U prilog toj tezi ide i statistika: njezini su filmovi dosad na svjetskim kinoblagajnama zaradili desetke milijardi dolara, no lagodan život priskrbila je i sebi. Posljednjih godina opetovano je na samom vrhu Forbesove liste glumica koje su ostvarile najveću zaradu, a službeno najplaćenija glumica za 2024. utržila je 57 milijuna dolara samo ove godine.

Osim glumačke karijere, značajno bogatstvo stekla je zahvaljujući sponzorstvima i unosnim poslovima s brojnim brendovima, čime je samo "zacementirala" svoju poziciju holivudske teškašice. Na njezin 40. rođendan, nimalo loše za djevojku odraslu u obitelji koja je živjela od socijalne pomoći.

Scarlett Ingrid Johansson rođena je 22. studenog 1984. u New Yorku, u obitelji danskog arhitekta Karstena Johanssona i filmske producentice Melanie Sloan, Židovke iz Bronxa. U stanu na Manhattanu vladala je poprilična gužva jer je njezin otac već imao sina Christiana iz prethodnog braka, a s glumičinom majkom dobio je još četvero djece - stariju kćer Vanessu, sina Adriana te blizance Scarlett i Huntera.

"Mojim roditeljima nije bilo lako odgajati nas u malom stanu. Pomagali su nam dobri ljudi i socijalne službe dajući nam bonove za hranu. Ta gorka iskustva nisu me pokolebala, nego su mi pomogla da postanem bolja i snažnija osoba", otkrila je u jednom intervjuu, dodajući da je oduvijek znala da želi postati glumica. "Za mene nije postojalo ništa drugo na svijetu", rekla je Johansson koja je, naposljetku, ime dobila prema Scarlett O'Harri, glavnoj glumici iz kultnog filma "Zameo ih vjetar".

Strast prema glumi poticala je njezina majka, vodeći je na audicije za televizijske reklame od sedme godine, a sa samo osam godina dočekala je i svoju prvu malu, ali njoj, kako kaže, neprocjenjivu ulogu. Naime, u off-Broadway predstavi "Sophistry" dobila je ulogu u kojoj je imala dvije replike. "Nastupala sam uz Ethana Hawkea. Bilo je divno", izjavila je prisjećajući se tih trenutaka iz djetinjstva.

Prepoznajući rijetki talent u svojoj kćeri, Melanie Sloan potom ju je upisala na glumački tečaj u glasovitom institutu Lee Strasberg Theatre, da bi kasnije pohađala i Professional Children's School na Manhattanu. Koliko je silno željela postati glumica, govori i podatak iz njezine prošlosti koji kaže da je često glumila pred ogledalom, sve dok jednom nije samu sebe rasplakala jer nije uspjela "skinuti" Judy Garland u filmu "Srest ćemo se u St. Louisu". No, njezino djetinjstvo bilo je daleko od idealnog. Roditelji su se razveli kada joj je bilo samo trinaest godina, kada se majka preselila u Kaliforniju, a Scarlett i djeca su ostali s ocem u New Yorku. Nakon razvoda roditelja, jako se povezala s bakom Dorothy Sloan, knjižničarkom i učiteljicom za koju je tvrdila da je njezina najbolja prijateljica. Prva važnija uloga za Scarlett bila je u komediji "North" u kojoj je glumila kćer glumca Johna Rittera. "Zanimljivo je kako sam dolaskom na taj set jednostavno intuitivno znala što trebam raditi. Odmah sam se zaljubila u takav način rada", opisala je svoj prvi glumački angažman na filmu.

Angažmani ove talentirane i uporne djevojčice su se počeli nizati, a Scarlett je glumački rasla iz uloge u ulogu. Glumila je u "Opravdanoj sumnji" sa Seanom Conneryjem pa zatim u drami "Manny i Lo" u kojoj se pojavljuje s bratom blizancem. Za ulogu Amande u tom filmu dobila je jako dobre kritike, kao i prvu nominaciju za Independent Spirit Award za najbolju glavnu ulogu. "Nevjerojatno smirena i prekrasna aura krasi ovu malenu glumicu. Ako pubertet prođe ovako smireno i nesputano, o toj ćemo djevojčici još dugo slušati. Mogla bi postati vrlo važna glumica u Hollywoodu", proročki je napisao filmski kritičar.

Naime, upravo to je i postala - prije svog 20. rođendana. Nijednom od redatelja, srećom, nije palo na pamet čekati ju da odraste, naprosto su je grabili, usprkos činjenici da je filmske setove pohodila kao zaigrana djevojčica, s ljubimcem, mačićem Trooperom. Još 1998. snimila je jednu od svojih najboljih tinejdžerskih uloga - onu u "Šaptaču konjima" uz veterana Roberta Redforda, ujedno i redatelja filma, koji je Scarlett nazvao "trinaestogodišnjakinjom sa zrelošću tridesetogodišnjakinje".

Potom je i Sofia Coppola odlučila mlađahnoj Scarlett dati ulogu u romantičnoj drami "Izgubljeni u prijevodu" uz znatno starijeg Billa Murraya. Tada 18-godišnja Scarlett za ulogu Charlotte, usamljene mlade žene koja se dosađuje na putovanju u Tokiju, gdje prati prezaposlenog i rijetko prisutnog supruga, cijenjenog fotografa, te uspostavlja neobičnu vezu s ostarjelom filmskom zvijezdom, dobila i prvu veliku nagradu Bafta te bila nominirana za Zlatni globus. Brojni filmaši i publika tada su izjavili kako je pravi promašaj što tada nije bila nominirana za Oscar za ulogu koja ju je učinila planetarno popularnom.

No, u to doba više je marila za tremu koju je osjećala glumeći uz velikog Billa Murraya. "Oduvijek sam bila veliki fan filma 'Beskonačni dan', koji je za mene jedan od najdražih filmova uopće. Obično ne patim od zvjezdane prašine pa na prste jedne ruke mogu nabrojati ljude od čijeg sam prisustva zadrhtala, a to su Bill Clinton, Patrick Swayze i još nekolicina. Vidjeti prvi put Billa Murraya, za mene je bilo jedno od tih iskustava. Naime, nije to bilo poput sresti, recimo Meryl Streep, jer ona je za mene 'samo' Meryl, dok Bill Murraya poistovjećujem s ulogama koje je odigrao. Tako sam prvi put pomislila: 'Bože, pa to je Bob iz 'What About Bob' i naravno, Phil iz 'Beskonačnog dana'. Bilo je vrlo uzbudljivo raditi s njim i presmiješno, ali kao i mnogi 'komedijaši', Bill iznimno ozbiljno pristupa poslu na setu", pričala je tada Scarlett.

Pohvale i novi angažmani nisu je učinili problematičnom zvijezdom, nego je cijelo vrijeme stajala čvrsto na zemlji, što je u svijetu šoubiznisa uistinu teško, posebice kad netko poput nje ondje zakorači tako mlad. "Naslušala sam se priča o propalim karijerama zbog droge i alkohola. Moja kolegica Drew Barrymore pravi je primjer holivudskog djeteta koje je prerano okusilo slavu i zbog toga umalo izgubilo život. Ona me često upozoravala da pripazim kako živim kako se i meni ne bi dogodilo nešto slično", isticala je nakon svojih prvih velikih filmskih ostvarenja.

"I ništa od toga nije me promijenilo kao osobu, nisam postala važna i uzvišena. I dalje ustajem rano, odlazim na kavu i kartam s nekim koga uhvatim", otkrila je tada svoju rutinu.

Nakon hvaljene uloge Charlotte Hollywood nije mogao sakriti oduševljenje ovom mladom, ali putenom, glumicom jer je osim izgleda pokazala neviđen glumački talent, a uloge su se samo nizale - "Djevojka s bisernom naušnicom", "Završni udarac", "Crna Dalija", potom i niz Marvelovih blockbustera.

Upravo se na snimanju kriminalističke drame "Crna Dalija", Briana de Palme zaljubila u šest godina starijeg kolegu Josha Hartnetta, tada jednog od najtraženijih mladih glumaca u Hollywoodu. Mladi, zgodni, uspješni i nepovjerljivi prema medijima, od 2005. do 2007. bili su "it" holivudski par, no krcat radni raspored i potreba stalnog izbjegavanja paparazza vodili su njihovu vezu prema krahu. No, lijepa Scarlett nije dugo tugovala, već je iste godine započela vezu s kanadskim glumcem Ryanom Reynoldsom, s kojim se ubrzo i vjenčala.

Brak je, međutim, opstao samo dvije godine, a potom je otpočela cijeli niz veza kratkog daha s poznatim kolegama Seanom Pennom, Justinom Timberlakeom, Patrickom Wilsonom, Derekom Jeterom i Judeom Lawom. Iako je oduvijek bila vrlo iskrena, njezina izravnost stajala ju je brojnih tračeva pa je tijekom karijere u kojoj je vrlo rado pristajala na intervjue, postala jedna od zatvorenijih glumica kada je riječ o izjavama o privatnom životu. Prije je otkrivala sve, od toga što voli u seksu pa do toga kako se svake godine testira na HIV, no s vremenom je postala oprezna s medijima koji su joj već nadjenuli nimalo laskavi epitet "žderačice muškaraca".

U mirnu luku ušla je u studenom 2012. kada je započela vezu s francuskim novinarom Romainom Dauriacom, za kojeg se ubrzo i udala. Premda je u svom drugom braku rodila djevojčicu koju su nazvali Rose Dorothy, ni taj brak nije potrajao, no samo nekoliko mjeseci nakon što je finaliziran njihov razvod, započela je vezu s komičarom Colinom Jostom. Za njega se, po treći put, i udala, a vjenčanje je imalo i humanitarni karakter jer su se odrekli darova u korist beskućnika. Bila je to ideja upravo Scarlett Johannson, osvjedočene humanitarke, glumice koja prikuplja novac za potrebite i njihov je glasnogovornik u svijetu bogatih i slavnih, naposljetku, "samo" žene s izraženom empatijom za potrebite, kao što je svojedobno bila i njezina obitelj.

Osobno, pak, Scarlett se ne boji reći što joj je na umu, otvorena je i srčana. Ne libi se govoriti o politici i ne krije svoju podršku demokratima, također je i aktivna zagovornica ženskih prava. Na prosvjednom Maršu za žene 2018. u Washingtonu održala je strastveni govor o važnosti planiranog roditeljstva i zdravlja žena te javno prokazala glumca Jamesa Franca kao licemjera, jer je na dodjeli Zlatnih globusa nosio bedž s krilaticom MeToo pokreta "Time's Up", dok je Los Angeles Times istovremeno objavio priču u kojoj ga je pet žena optužilo za nedolično seksualno ponašanje. Scarlett Johansson se već u prvim danima organizacije povezala s projektom Time's Up čiji cilj zaštita žena od zlostavljanja i diskriminacije, nakon što ju je sa situacijom upoznala Natalie Portman, i tako postala jedna od izvornih potpisnica otvorenog pisma i donatorica fonda pravne obrane Time's Up za žrtve seksualnog zlostavljanja u Hollywoodu.

Čvrstog karaktera, Scarlet je često spremna i na debatu kako bi obranila svoje stavove, čak i kada su označenim kontroverznima poput njezina pokušaja obrane Woodyja Allena, optuženog za seksualno uznemiravanje, zbog čega je i sama u dijelu javnosti proglašena licemjernom. "Volim Woodyja. Vjerujem mu i radila bih s njim u bilo kojem trenutku", rekla je Scarlett koja je s Allenom radila na filmovima "Match Point" 2005., "Scoop" 2006. te "Vicky Cristina Barcelona" 2008., a Allen je kao redatelj odigrao ključnu ulogu u oblikovanju njezine karijere, zbog čega je postala jedna od najtraženijih hollywoodskih glumica.

Bira projekte i radi samo one u koje osobno vjeruje, a k tome priznaje i da aktivno izbjegava povijesne filmove kako ne bi morala izvaditi svih devet piercinga iz lijeve ušne resice ili pak prikrivati tetovaže. Ima ih čak osam: golemi crtež janjeta uz ružin grm na leđima, ružu ispod lijeve dojke, sovu na prednjim desnim rebrima, potkovu odmah pokraj nje, narukvicu na desnom zapešću, izlazak sunca na lijevoj podlaktici, slovo A u dva kruga na desnom gležnju te logo Avengersa na desnom bicepsu.

Ono zbog čega je javnost posebno voli njezino je javno osuđivanje medija zbog promoviranja premršavih žena, što uzrokuje probleme s prehranom, ali i privlači sve veći broj žena nezdravim dijetama u želji da postignu izgled sa stranica časopisa. Ona svoje obline i putenost nikada nije skrivala, a upravo je zahvaljujući njima i proglašavana jednom od najljepših žena svijeta. Vjerojatno je i to razlog što su upravo nju Calvin Klein, Dolce & Gabbana, L'Oreal, Louis Vuitton, Mango, Moët & Chandon i mnogi drugi odlučili angažirati kao zaštitno lice mnogih kampanja.

Iako je najpoznatija po filmskoj karijeri, Scarlett je jednako sretna s glazbenom. Osim kao glumica, od 2006. pokušala se dokazati kao pjevačica te je prepjevala pjesmu "Summertime" za kolekciju skladbi koje su snimile najveće holivudske zvijezde. Dvije godine kasnije izdala je i debi album "Anywhere I Lay My Head", no kritičari nisu bili pretjerano blagonakloni prema njezinom pjevanju. No ona od glazbe nije odustala, pa je već iduće godine surađivala s Peteom Yornom i s njim izdala album "Break Up". Ovaj put uspjeh nije izostao, a ona je paralelno s glumačkom nastavila graditi glazbenu karijeru pa je 2015. s prijateljicama osnovala bend koji je nazvala The Singles.

Za svoju glumu dobila je brojna priznanja - od nevjerojatnih lovorika najstrožih kritičara pa sve do uglednih nagrada, poput Tonyja za najbolju ulogu, ali ne i Oscara, za kojeg je bila dva puta nominirana. No, život i karijera tek su pred njom: megapopularna glumica, supruga i majka, humanitarka... sve je to Scarlett Johansson u nepunih 40 godina.

