Stručnjaci žestoko po Hrgoviću nakon debakla: 'Hrvat je umišljen i lijen. Je li preskočio teretanu?'

Hrvatski boksač Filip Hrgović poražen je prekidom u osmoj rundi od Britanca Daniela Duboisa u borbi za privremeni naslov teškaškog prvaka organizacije IBF koja je održana u sklopu priredbe Queensberry vs Matchrom: 5v5 održana u saudijskom Rijadu. Meč je prekinut u osmoj rundi nakon što je liječnik procijenio da Hrgović više ne može nastaviti meč. Bio je to sasvim sigurno Hrgovićev najveći meč u karijeri, a ulozi su bili ogromni. Bila je to borba za privremeni pojas u teškoj kategoriji IBF-a, a postoji mogućnost da pobjednik ovog meča dobije i pravi pojas prvaka.

Bilo je zanimljivo slušati Hrgovićev meč putem stručnih komentatora koji su prenosili spektakl iz Rijada. Radilo se ljudima koji su godinama u ovom sportu: Todd Grisham, Mike Costello, Darren Barker i Barry Jones.

- Hrvat misli ozbiljno, pa on nije promašio niti jedan udarac. Sve što izbaci, pogodi! U prvoj rundi ga je pogodio valjda šest puta. Svaki put je to sjelo na Duboisovu glavu - bili su oduševljeni Hrgovićem na početku meča i čudili se kako je Dubois dobro primio sve njegove udarce.

- Pogledajte Hrgovićev govor tijela, ovo nije dobro. Pa on uopće nema kondicije, nije spreman. Je li on preskočio teretanu? Što je ovo. Pa on je lijen - čudili su se komentatori nakon četvrte runde kada je Hrgović imao posjekotinu iznad oka.

- Hrvat je malo umišljen, rekao je da će razbiti Duboisa. Kad su ga pitali je li mu ovo najteži meč, rekao je da nije, ha, ha, ha. Ali Dubois je sazreo, onaj zadnji meč i pobjeda pokazali su mu da može. Hrgović je ušao u meč kao Ivan Drago protiv Rockya - rekli su u prijenosu.

Presudna je bila sedma runda u kojoj je Dubois pretukao Hrgovića kojeg je od nokauta spasilo zvono.

- Hrvat ima crvenobijele hlačice, na njima je sad više crvenog od krvi. Kako uopće stoji na nogama? - rekli su nakon sedme runde.