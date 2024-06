Poznata dizajnerica nastavlja intrigirati javnost, evo čemu se svi čude dok gledaju njezine fotografije

Slavna modna dizajnerica Vera Ellen Wang svojim besprijekornim smislom za estetiku svakodnevno oduševljava pratitelje na društvenim mrežama. Kći kineskih doseljenika međunarodno priznanje i divljenje stekla je prvenstveno dizajniranjem vjenčanica, a novim fotografijama na Instagramu ponovno je potaknula jedno pitanje - o njezinom izgledu i godinama.

Naime, američka dizajnerica koja će u lipnju napuniti 75 godina objavila je galeriju slika s bazena. Na njima Wang pozirajući u kupaćem kostimu reklamira novu liniju sunčanih naočala, no pratitelji se uglavnom pitaju kako žena na polovici sedamdesetih može izgledati tako dobro.

U opisu fotografije Vera je svojim obožavateljima poželjela sretan početak ljeta, a oni su se sjatili u komentarima: - "Kako je moguće izgledati ovako? Istog trenutka moram spustiti krišku pizze", "Vječna ljepota", "Vrijeme ti se naklonilo i prestalo prolaziti", "Vječna mladost. Mora da imaš sindrom Benjamina Buttona, stariš unazad", "Kao tinejdžerka", "Nevjerojatan izgled. Koja je tvoja tajna" - fanovi se ne mogu načuditi izgledu omiljene dizajnerice.

Ova 74-godišnja Amerikanka kineskih korijena jednom je prilikom otkrila da mladolik izgled duguje umirujućim kupkama s baby uljem, kremama za lice sa zaštitnim faktorom, redovitoj tjelovježbi, a i konstantnom poslu koji je drži u formi.

Podsjetimo, Wang je krajem godine otkrila od čega se sastoji njezina prehrana, a na iznenađenje mnogih, ova dizajnerica priznaje da često jede McDonald‘s, kao i Dunkin’ Donuts. Također, nije se odrekla ni votke koju obožava.

- Jedem McDonald‘s, apsolutno. Naručujem ga svaki dan, i to otprilike dva tjedna. A onda promijenim prehranu - rekla je modna dizajnerica za Page Six na Gali u New Yorku, a dodala je i kako uz McDonald‘s voli uživati i u krafnama Dunkin’ Donuts.

- Sviđaju mi ​​se krafne punjene kremom i šećerom. rekla je. To je poput žele krafne, ali s kremom od vanilije unutra. Volim i onu ružičastu s mrljama - dodala je.

Inače, ova dizajnerica je u dobi od 23 godine postala najmlađa modna urednica i stilistica časopisa Vogue dotad, a na toj poziciji ostala je 16 godina, nakon čega je otišla na mjesto glavne dizajnerice modne kuće Ralph Lauren.

Prvu trgovinu sa svojim imenom otvorila je 1990. godine na Manhattanu, a potom je svojim vjenčanicama pokrenula pravu revoluciju u modnoj industriji. Danas proizvodi i odjeću za svaki dan, obuću, modne dodatke, pa čak i posuđe, a izdala je i knjigu pod nazivom ''Wera Wang on Weddings''.

