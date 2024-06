FOTO Ovako izgleda lice Filipa Hrgovića nakon što je teško pretučen u okršaju za svjetski naslov

Najbolji hrvatski boksač Filip Hrgović poražen je prekidom u osmoj rundi od Britanca Daniela Duboisa u borbi za privremeni naslov teškaškog prvaka organizacije IBF koja je održana u sklopu priredbe Queensberry vs Matchrom: 5v5 održana u saudijskom Rijadu. Meč je prekinut u osmoj rundi nakon što je liječnik procijenio da Hrgović više ne može nastaviti meč.

Naš proslavljeni teškaš i brončani olimpijac iz Sesveta je nastupio u Rijadu na priredbi Queensberry vs Matchrom: 5v5. Bio je to okršaj dviju velikih svjetskih boksačkih promocija, Matchroom Boxinga na čijem je čelu Eddie Hearn te Queensberry Promotionsa kojeg vodi Frank Warren. Hrgović je bio u Hearnovo timu.

GALERIJA Filip Hrgović doživio težak poraz u meču karijere

Bio je to sasvim sigurno Hrgovićev najveći meč u karijeri, a ulozi su bili ogromni. Bila je to borba za privremeni pojas u teškoj kategoriji IBF-a, a postoji mogućnost da pobjednik ovog meča dobije i pravi pojas prvaka. Bila je to 21. pobjeda za "Dynamitea" uz dva poraza, dok je Hrgović upisao prvi profesionalni poraz nakon 17 pobjeda.

Hrgović je doživio težak poraz od 26-godišnjeg Britanca, a na fotografijama se može vidjeti kako mu je lice puno posjekotina, imao je krvave oči i obraze. Liječnička ekipa pokušala je sanirati ozljede na Filipovom licu, ali sudac je zaključio kako više nema smisla nastavljati borbu.