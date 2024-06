Mjuzikl 'Jadnici' u Komediji: Nogometnim rječnikom, ovo je kao da smo ušli u Ligu prvaka

Zagrebačko gradsko kazalište Komedija ovih dana počinje novi veliki glazbeni projekt čiju premijeru planira za kraj studenog 2024. godine. Riječ je o velikom mjuziklu “Jadnici”, koji su napisali autori Claude-Michel Schonberg, Alain Boublil i Herbert Kretzmer. Kazalište Komedija izvelo je ovaj mjuzikl još osamdesetih godina prošlog stoljeća, i to kao prvo u Europi nakon njegove pariške premijere, no sada se sprema vratiti ovom naslovu u modernoj, nedavno objavljenoj verziji s velikom i scenski raskošnom predstavom, i što je najvažnije, uz licencu vlasnika prava.

– Dobivanjem inicijalnog odobrenja od vlasnika prava dobili smo zeleno svjetlo da započnemo ovaj iznimno kompliciran proces pripreme predstave, a ovih dana dobili smo kompletnu licencu koja sadrži odobrenje cjelovite glumačke postave, odobrenje koncepta scenografije i kostima te odobrenje ekskluzivne non replica dozvole koja omogućava kazalištu vlastitu interpretaciju predstave. To znači da je naš odabir glumačke postave i koncepta predstave odobrio jedan od najmoćnijih producenata na svijetu, vlasnik prava, Cameron Mackintosh. Dobivanjem ovakve dozvole Kazalište Komedija uvrstilo se u rijetka glazbena kazališta Europe s pravom da izvode ovaj mjuzikl. Nogometnim rječnikom, to vam je kao da smo ušli u Ligu prvaka, kazao je na konferenciji za novinare Miljenko Puljić, ravnatelj Kazališta Komedija. Autorski tim koji su angažirali dolazi u cijelosti iz Gradskog glazbenog kazališta grada Brna u Češkoj, a predstavlja nastavak izuzetno kvalitetne suradnje koju imaju s tim kazalištem.

– Prije svega tu je odluka da se za režiju ovog djela pozove međunarodno poznati umjetnik, nagrađivani i hvaljeni redatelj Stanislav Moša, koji i izuzetno uspješno vodi to kazalište već dugi niz godina. Njegova reputacija kao redatelja glazbenih žanrova je impresivna, režirao je diljem Europe, a upravo njegova režija mjuzikla “Jadnici” jedna je od najhvaljenijih od vlasnika licence. Stanislav Moša dovodi sa sobom suradnike za scenografiju, kostimografiju i dizajn svjetla, renomirane umjetnike poznate na kazališnim pozornicama Europe. Redatelj Stanislav Moša s veseljem i izuzetnim poštovanjem prihvatio je da glazbeno vodstvo predstave preuzme dirigent Kazališta Komedija i najveći znalac mjuzikla u Hrvatskoj Dinko Appelt. Razloge za odluku da postavimo “Jadnike” ne treba posebno obrazlagati: to je jedan od najvećih naslova tog žanra, legendarna partitura i nezaboravna priča temeljena na romanu Victora Hugoa, najdugovječniji mjuzikl na svjetskim pozornicama i istinski kazališni fenomen – kazao je Puljić o mjuziklu čija pamtljiva, majstorski napisana glazba i grandiozna epska priča o pobjedi ljudskog duha nad svim izazovima oduševljava ljude na svim pozornicama svijeta. Dodao je da je iznimno ponosan na ovu licencu, jer su morali dobiti odobrenje za sve: od songova, preko svakog glumca pa do više od 200 kostima.

– Posebno je lijepo što je tu mnoštvo mladih umjetnika i naših novih članova, kao i vanjskih suradnika. Ja se nadam da će ovo biti neki putokaz kasnije za ono što je Komediji najpotrebnije. Jedna moderna velika zgrada u kojoj možemo postaviti uistinu najveće svjetske mjuzikle. Nadam se da ćemo u nekom sljedećem razdoblju u tome i uspjeti – rekao je Puljić. Autorski tim, uz dirigenta Dinka Appelta i redatelja Stanislava Mošu, čine scenograf Petr Hlousek, kostimografkinja Andrea Kučerova, koreografkinja Tihana Strmečki, oblikovatelj svjetla David Kachlir i pomoćnica redatelja Nina Kleflin.

Glavne uloge tumače Ervin Baučić i Dražen Bratulić (Jean Valjean), Đani Stipaničev i Igor Drvenkar (Javert), Renata Sabljak i Vanda Winter (Fantine), Filip Hozjak i Neven Stipčić (Marius), Pavla Grabar (Cosette), Jan Kovačić i Ronald Žlabur (Thénardier), Nika Ivančić i Zrinka Kušević (Mme.Thénardier), Fabijan Pavao Medvešek i Devin Juraj (Enjolras) i Dora Trogrlić (Eponine).

Pomoćnica redatelja i dramaturginja Nina Kleflin u procesu dogovora oko predstave “Jadnici” bila je zadužena i za komunikaciju s vlasnicima prava. Istaknula je zadovoljstvo što su uspjeli dobiti licencu, ali i što se režije prihvatio iskusni redatelj kao što je Moša.

– Nisam ni sama zapravo znala koliko je sve strogo i ozbiljno. Dobili smo non replica licencu, što znači da ne moramo zapravo reproducirati predstave kako su rađene, nego da imamo jednu ozbiljnu slobodu u redateljskoj interpretaciji, ali zbog toga su apsolutno svi elementi predstave morali proći najstrože kriterije casting menadžera koji su tu primjenjivali potpuno iste kriterije kao što primjenjuju na glumce koji u ovom naslovu sudjeluju u velikim broadwayskim i westendovskim produkcijama – kazala je Kleflin i napomenula da su ovom predstavom zaista ušli u elitno društvo.

– Redatelj Moša ima nevjerojatnu reputaciju. Radi u svim velikim kazalištima Europe, ali ono što je meni osobno izrazito fascinantno jest to da on već 20 godina vodi najveće kazalište u Češkoj koje ima svoju pozornicu samo isključivo za mjuzikl, koji radi četiri mjuzikla godišnje i zaista ima fenomenalnu produkciju, tako da on kao ravnatelj i kao redatelj zaista čini sve da mjuzikl kao forma bude prepoznat na izuzetno visokom nivou. Napravio je to da je Brno postao centar glazbenog kazališta. Također je s veseljem i velikim respektom prihvatio da glazbeno vodstvo predstave preuzme naš dirigent Dinko Appelt i da kao najveći znalac mjuzikla u Hrvatskoj može zaista biti kreativni suradnik – istaknula je Kleflin.

U glavnoj ulozi Jeana Valjeana izmjenjivat će se Ervin Baučić i Dražen Bratulić, koji je proteklih osam mjeseci radio hrvatsku verziju predstave. Isti je autor maestralno napravio i prepjeve Komedijina mjuzikla “Mamma Mia” pa su svi uvjereni kako je ponovno napravio odličan posao.

– Bila mi je velika čast raditi na ovom projektu, toliko da sam se nekoliko puta našao na rubu suza. Za razliku od drugih prepjeva, odnosno prijevoda koje sam do sada radio, ovo je predstava koja je od početka do kraja pjevana. Dakle, sve je u notama, to je tehnički puno zahtjevnije. Vrlo je nezahvalno, s obzirom na to da je original pisan na francuskom jeziku koji ima situaciju potpuno suprotnu od hrvatskog. Dakle, svi naglasci su na zadnjem slogu, za razliku od našeg jezika. Trebalo je to sve ugurati pa sam malo “silovao” naš jezik – našalio se Bratulić. Dodao je kako mu je od velike pomoći bio maestro Appelt, koji je “češljao” i popravljao njegove tekstove.

– Osim što je briljantan glazbenik, on je isto tako i kazališni čovjek koji je, možemo reći, odrastao u kazalištu i koji ima vrlo visoku jezičnu kulturu – istaknuo je Bratulić i rekao nešto više o svojoj ulozi.

– On je, recimo, nekakav nositelj radnje. Tijekom cijele predstave vidimo njegovu životnu priču. Glavna ideja predstave ide kroz njega, ali nije to u klasičnom smislu ovaj glavni lik. Sve solističke uloge imaju svoju priču. Naravno, u mjuziklu je to znatno reducirano. U romanu svaka ta priča ima svoje mjesto, za svako poglavlje romana. Naravno, sve se mora stisnuti tijekom dva i pol sata ove predstave, ali zapravo svi imaju svoju priču i svaki lik dobije svoje mjesto. Valjean ih sve povezuje, ali činjenica je da je bila velika čast dobiti tu ulogu – dodao je Bratulić.

U ulozi glavnog negativca Javerta s Đanijem Stipaničevom izmjenjivat će se Igor Drvenkar, javnosti poznat i kao pjevač Parnog valjka. Drvenkar je u prethodnom Komedijinu mjuziklu “Ljepotica i Zvijer” odlično odigrao ulogu Zvijeri.

– Volim uloge negativaca, to me jako veseli. Kada je bila priprema za audiciju, odgledao sam sve moguće verzije “Jadnika”. Preostalo mi je još samo pročitati knjigu. To je vrhunska priča. Meni je cilj uvijek u bilo čemu što radim, a pogotovo u ovome što najviše volim raditi, dati sve od sebe. Tu bih najveću zahvalu ipak pripisao svojim kolegama, prvenstveno Draženu Bratuliću, koji je moj kazališni mentor i stvarno mi puno pomaže u koracima vezanima za psihološku razradu lika. Kada je moju audiciju prepoznala i odobrila inozemna struka, to mi je puno značilo – kaže Drvenkar, koji i dalje paralelno gura dvije karijere. U pauzama koncerata s Valjkom vježbat će “Jadnike”.

– Ništa nije teško kad radite ono što volite. Mislim da sam našao svoj životni cilj. Kada gledam dečke iz Valjka koji i dalje nastupaju s jednakim žarom, nije ni meni ništa teško – rekao je Drvenkar. Renata Sabljak i Vanda Winter glume Fantine, jednu od glavnih ženskih uloga.

– Fantine je žena u zreloj fazi života koju je zapravo život poprilično nagazio, koja se povrh toga puno žrtvovala i koja tragično završi, zapravo većinom kao i svi likovi u “Jadnicima”. Mislim da ova priča ima tu moć da probudi emocije u nama, jer gledajući te sudbine dobijemo poriv solidarizirati se s njima i sjetiti se ustvari da smo svi na neki način mali ispred svojih sudbina. Veselimo se zapravo svakom koraku. Bit će zanimljivo, bit će vjerojatno naporno i izazovno, ali mislim da ćemo na kraju svi skupa i uživati. Puno povjerenje polažemo na autorski tim, ali dakako i kolege i kolegice s kojima ćemo međusobno surađivati, izmjenjivati energiju i ljubav – istaknula je Vanda Winter. Svečana premijera mjuzikla “Jadnici” u Komediji bit će 30. studenog ove godine.